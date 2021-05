مارك روفالو ينضم لأحدث أفلام المخرج يورجوس لانثيموس «Poor Things»

انضم الممثل الأمريكي، مارك روفالو، إلى فريق عمل فيلم «Poor Things» للمخرج يورجوس لانثيموس، بجانب «إيما ستون وويليم دافو»، والعمل مأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتب ألسدير جراي، بينما يتولى كتابة السيناريو توني مكنمارا.

ويدور فيلم «Poor Things» حول قصة فيكتورية عن الحب والاكتشاف والجرأة العلمية، حيث تتناول الأحداث حياة «بيلا باكستر» وهي امرأة شابة أعادها إلى الحياة عالم زكي ولكنه غريب الأطوار»، وذلك وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وفاز مارك روفالو مؤخرا بجائزتي «Emmy» و«SAG»، عن أداءه في مسلسل «I Know This Much Is True»، كما يشارك في بطولة فيلم «The Adam Project»، بطولة رايان رينولدز وجنيفر جارنر، على منصة «نتفليكس»، ومن المقرر أن يعيد روفالو تمثيل دوره «هالك» في أحدث أجزاء سلسلة «مارفل» القادمة «She-Hulk»، بالإضافة إلى سلسلة الرسوم المتحركة «What If؟».

«Poor Things» هي رواية للكاتب الاسكتلندي ألسدير جراي، والتي نشرت في عام 1992، كما فازت بجائزة «Whitbread Novel Award» في عام 1992 وجائزة «Guardian Fiction» لعام 1992.

ويعتبر المخرج والكاتب اليوناني يورجوس لانثيموس، من المخرجين المميزين على مستوى العالم، حيث يميل في أعماله إلى خلق عوالم غرائبية، وشارك في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي في عام 2019، بجانب مجموعة من أبرز صناع السينما حول العالم.

ومن أبرز أعمال لانثيموس «The Killing of a Sacred Deer»، «Dogtooth»، «The Lobster» بالإضافة إلى «The Favourite» الذي ترشح لجائزة جائزتي أسكار في النسخة الـ91 من حفل توزيع الجزائز الشهير، وحصلت الممثلة أوليفيا كولمن على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم.

كما حصل الفيلم، الذي تدور أحداثه في إنجلترا ببدايات القرن الثامن عشر على جائزة لجنة التحكيم الكبرى بمهرجان فينيسيا السينمائي.