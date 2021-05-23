مد أجل الحكم على 8 متهمين بقتل «مبروك مبروك» في أكتوبر لـ28 يونيو

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل النطق بالحكم في قضية قتل المواطن «مبروك مبروك» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، على يد 8 متهمين، لجلسة 28 يونيو المقبل، للنطق بالحكم على المتهمين.

وصدَر القرار في ختام الجلسة، التي عُقدت برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد، وأشرف العشماوي.

قتل مع سبق الإصرار

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات مع المتهمين بجريمة قتل المجني عليه «مبروك مبروك» عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بعد الإطلاع على الأوراق واعترفات المتهمين، ونسبت لهم ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.

استدراج وقتل

وأكّدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أنَّ المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، وكان ذلك لما بينهم وبينه من خلاف سابق على الواقعة، وأعدوا تنفيذا لمخططهم الإجرامي ذلك الأسلحة النارية، واستدرجه المتهمان الأول والثاني معهما لمكان الواقعة وما أن ظفروا به بالمكان المتفق عليه سلفا بتواجده به حتى باغته المتهمان من الثالث للأخير بإطلاقهم وابل من الأعيرة النارية صوبه قاصدين من ذلك قتله، وأحدثوا به من إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

أسلحة نارية

وأشارت النيابة العامة، إلى أنَّ المتهمين استعانوا ببنادق آلية سريعة الطلقات، دون تراخيص لحملها وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا، وأتلفوا أمولًا مملوكة للمجني عليه وجعلها غير صالحة للاستخدام.

أمر الإحالة

وأمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لمعاقبة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وأقوال الشهود وأدلة الإثبات، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم بدائرة قسم ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة.