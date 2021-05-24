متى يمكنك أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا؟.. الصحة تجيب

كشفت وزارة الصحة والسكان عن موعد أخذ الجرعة الثانية للقاح كورونا، مناشدة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وقالت الوزارة في منشور توعوى لها فيما يتعلق بلقاح «استرازنيكا»، أن اللقاح عبارة عن جرعتين الفاصل بينها 3 أشهر، وتؤخذ عن طريق الحقن العضلى في العضلة الدالية.

لقاح سينوفارم 21 يوما

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن لقاح «سينوفارم» يؤخذ عن طريق الحقن العضلى في العضلة الدالية والفاصل بين الجرعتين 21 يوما، وخلال هذه المدة يتم المتابعة من خلال فريق طبي من قبل وزارة الصحة والسكان لمراقبة الأعراض الجانبية للقاح والتى تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة أو صداع بسيط، وتزول هذه الأعراض خلال يومين لا أكثر، وأحيان قد لا تظهر ولا تحتاج للذهاب إلى الطبيب.

طرق الوقاية من فيروس كورونا

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى كيفية الحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وأكدت أنها تتمثل في تنظيف اليدين باستمرار بفركها بمطهر كحولى أو غسلهما جيدا بالماء والصابون.

وأضافت: «إذا كنت مصابا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس العناية الطبية مبكرا والبقاء في المنزل إذا شعرت بتوعك في صحتك».

وأكدت الوزارة في منشورها على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى والالتزام بارتداء الكمامات وعدم لمس العينين أو الفم أو الأنف، وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واطلاع المواطنين على جميع المستجدات بالإضافة الى تلقي الاستفسارات والرد عليها من خلال المصادر الرسمية.