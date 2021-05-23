جدول زيادة مرتبات الموظفين بداية من يوليو المقبل.. «من 30 لـ700 جنيه»

تبدأ وزارة المالية تعديل جدول زيادة مرتبات الموظفين ليستفيد نحو 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، بعد تعديل جدول زيادة مرتبات الموظفين وإضافة الحوافز للدرجات الوظيفية لمختلف الدرجات بداية من شهر يوليو المقبل، بحيث لن تقل الزيادة عن نحو 240 جنيه لأقل درجة وظيفية.

37 مليار جنيه لتعديل جدول زيادة مرتبات الموظفين

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية 37 مليار جنيه، كحزمة مالية لتوفيق أوضاع جدول زيادة مرتبات الموظفين تتحملها الموازنة العامة للدولة تشمل زيادة المعاشات بنسبة 13% بقيمة إجمالية 31 مليار جنيه ستتحملها الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات من موازنتها الخاصة.

وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه تزيد رواتب كل الدرجات الوظيفية بعد تشكيل لجنة بوزارة المالية تعد جدول زيادة مرتبات الموظفين لجميع الشرائح والدرجات بعد رفع الحد الأدنى للأجور يوضح حجم الزيادة لكل درجة وظيفية.

جدول زيادة مرتبات الموظفين من 30 إلى 700 جنيه

ووفقاً للموازنة العامة للدولة ستضيف العلاوات الجديدة إلى جدول زيادة مرتبات الموظفين بالدولة زيادة تتراوح بين 30 إلي 700 جنيه بعد خصم 20 % قيمة الضرائب وهو ما يعني أن الحد الأدنى للزيادة لأقل موظف من حيث الدرجة الوظيفية لن تقل عن 240 جنيها بينما ترتفع الزيادة لتصل إلى 560 جنيه كحد اقصى عند درجة وكيل الوزارة يزيد 560 جنيها.

وفي مارس الماضي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13 %من المرتب الأساسي بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.