تفاصيل خناقة تامر حسين وشادي شامل بسبب أغنية «يا معود قلبي»

كشف الشاعر تامر حسين، تفاصيل الأزمة الكاملة لأغنيته الجديدة «يا معود قلبي» التي قدمها الفنان شادي شامل بصوته، بعد أن اتهم الأخير، الشاعر بقيامه بحذف الأغنية من موقع «يوتيوب» لأنها لم يسدد ثمنها إليه.

بدأت القصة حين ما نشر شادي شامل، منشورا عبر صفحته بموقع «فيسبوك» قال فيه «أنا مصدوم واتخدعت خدعة عمري في الشاعر تامر حسين.. بجد يا خسارة وكنت بعامله أكتر من أخويا، وبعامله بالحسني، وطعني في ضهري.. إزاي في ناس ليهم طريقه في إقناع الناس بعكس الحقيقة، أنا ساكت بقالي سنتين على إهانة تامر حسين ليا ولأهلي، تامر شال أغنيتي يا معود قلبي إمبارح من اليوتيوب.. معرفش عمل كده إزاي! بعد ما كانت داخله علي نص مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، تامر بيدعي إني ما دتوش فلوس الأغنية مع أنه عاملي تنازل من سنتين على الأغنية في المصنفات الفنية، ومختوم بختم الجمهورية وواخد أجره المادي الكامل باعتراف منه ومعترف بذلك في التنازل، وقالي بعد ما عمل التنازل الأغنية ملكك يا شادي إنت تعبت وتستاهل».

وأضاف شامل، «وبيقول عليا حرامي وإني سرقته هو عامل التنازل بكامل إرادته وكلمني وبعتلي رسايل، وهو في المصنفات الفنية عشان أبعتله صورة جواز سفري، وعندي بالدليل برده، حظه الوحش إن كل حاجة عندي متوثقة بالدليل، وكان بيجيلي الاستوديو ويشهد على ذلك الموزع مهاب سامي، وتامر كان في الأستوديو بيوجهني مع إني ملحن الأغنية بس ما حبتش أكسفه، ورفع عليا قضية في المحكمه الاقتصادية بعد سنتين من التنازل، وبيطلب من المحكمة بإلغاء التنازل والمحكمه إداته حكم بعدم الاختصاص وهذا هو قضاء مصر المحترم ولم يصدر حكم رسمي بعدم نزول الأغنية ووقف الأغنية.. تامر بعد ما نزلت البرومو بتاع الأغنية بعتلي إنذارات وتهديدات من المحامي بتاعه والإنذارات دي مش جاية عن طريق محاكم وأي حد جبان لو جتله إنذارات زي دي ممكن يخاف لكن أنا فاهم القانون كويس جدا».

وحول المنشور السابق، رد تامر حسين، في منشور أيضا عبر حسابه على «فيسبوك» يقول: «الشخص اللي قفلتله الأغنية على اليوتيوب والمنصات تحايل وكدِب ونصب والموضوع مُنتهى من (2019) بشكوى ضده في المصنفات الفنية، وتم تحويلها للقضاء والقضاء منعه من استخدام نص الكلام إلا بعد آخر جلسة.. وهو اللي خالف القوانين، ونزّل الأغنية دون احترام ما نص عليه القانون، وكتب بُوست استعطاف والله العظيم لا أساس له من الصحة، وكل اللي عارفني جرب مُعاملتي، الإنسانية مع أي موهوب وأي زميل صغير كبير وتقديري للجميع قبل الجانب المادي، بشيل الناس فوق راسي شيل والله».

وأضاف «وناس محترمة كتير لقيتها كاتبه بوستات رد على صديقنا عاشق الأضواء والشهرة، الأخ كلمني في 2019 على كلام الأغنية اللي المفروض يغنيها (مُطرب) أو أي فنان له جماهيرية يضيف للعمل ويشهره، يشهر لحن الأستاذ ويشهر كلامي ونستفاد كُلنا إن قُدر لها النجاح والجمهور حبها، والحقيقة مش الأغنية دي تماما اللي يحصل عليها مشكلة، دي أغنية خفيفة وبسيطة أوي، مش عاملين الأطلال يعني لا الأمانة، الشخص ده بعتلي بصفته مُلحن مش مقتنع بصوته نهائي، والله العظيم وكنت بنصحه يركز في حاجة تانية غير الغُنا، أو يحاول يختلف لو قرر يغني بمزيكا وبكلام مُختلف، يشوفله سكة مميزة وجمُل لحنية ماتبينش ديفوهات صوته، قالي مراتي قررت تعمل الأغنية دي (للشاب خالد) وقالى إنه يعرف مدير أعماله والموضوع بيزنس يعني (بفلوسه) يغنيها الشاب خالد دويتو معاه، قولتله أفيدلك تخلي الشاب خالد يغنيها لوحده لأن صوتك جنبه حايبقى على قده إنت توصل اللحن أوك، إنما ديو دي حاسسها تعملك مشكلة أكتر ما تفيدك، وفر فلوسك. قالي ياعم سيبني، أتشهِر مراتي حاتدفع قُلت له تمام. والحقيقة بيني وبين نفسي قُلت أهو يبقى أغنية في السي في بتاعي مع الشاب خالد، وقبلت وروحنا أستوديو بيسمعني الرؤية اللي حايسمعها لخالد، ومكنش حتى عارف يغني اللحن بتاع الكوبليه، غنيته أنا تخيلوا؟ والله العظيم ما كان عارف يعفء اللحن، وقولتله يوميها تاني لما روحت بلاش تغني مع خالد إنت مش قد الغُنا معاه ووجه المقارنة مش في صالحك قالي بفلوسي».

واختتم الشاعر حديثه قائلا «المهم دخلنا في الجد قالي عايز التنازل عشان أطمن خالد ومراتي تتأكِد من جدية الموضوع، لاتفكرني بهزر معاها، وبكُل حُسن نية وذوق مني (سّبقت وخلصت)، الورق المطلوب مني عشان أنقذله الموقف ويطلع صادق قدام مراته وإنه متحمس وواخد الموضوع بجدية، ده على إنه راجل محترم وحايدفع المقابل المالي، بمُجرد ما أبعتله (صورة من تليفوني) للتنازل نقول تاني (صورة) (مش أصل) التنازل اللي عمال ينصب بيه بعته له».