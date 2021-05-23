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«نقل النواب» تعرب عن استيائها لعدم حضور ممثلي وزارة التخطيط اجتماع اللجنة

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حسام ابو غزالة
05:58 م | الأحد 23 مايو 2021
اجتماع سابق للجنة نقل النواب

اجتماع سابق للجنة نقل النواب

أعربت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، عن استيائها لعدم حضور ممثلي وزارة التخطيط اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة الهيئة العامة لقناة السويس، وموزانة الهيئة العامه لميناء الاسكندرية.

وأكد علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن وزارة التخطيط لا تأخذ موضوع مناقشة الموازنة العامة للدولة على محمل الجد، ولكنها تأخذ الأمر بإهمال شديد.

وأكد علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه في حال عدم حضور ممثلي وزارة التخطيط سيتم إلغاء اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة وزارة النقل والجهات التابعة لها، حيث إنه لا يمكن مناقشة موازنة بدون وزارة التخطيط.

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