هل يمكن أن تلزم الدولة المواطنين بتلقي لقاح كورونا؟.. قانوني يجيب

تستمر الدولة في بذل أقصى جهودها لتوفير اللقاحات المطورة ضد فيروس كورونا للمواطنين، حتى يستطيع كل فرد تلقي جرعتيه من اللقاح بأمان، من أجل التصدي للعدوى، وتقليل أعداد الإصابات والوفيات، إلا أن البعض غير مدركين لأهمية ذلك، ويتكاسلون عن التسجيل والحصول على اللقاح، ما يؤثر على الجميع بتفشي العدوى، وهو الأمر الذي قال البعض حياله إنها سيدفع بالدولة لإجبار المواطنين على التطعيم، فما صحة ذلك قانونا؟

أستاذ القانون: الدولة مهمتها حماية المصلحة العامة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إنه لا يوجد ما يمنع من أن تلزم الدولة المواطنين بتلقي اللقاحات المطورة ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقًا للقانون، حيث إن الدولة مهمتها الأساسية حماية المصالح العامة.

وأضاف «سالم» في حديثه مع «الوطن»، أنه إذا كانت المصلحة العامة تقتضي إلزام المواطنين بتلقي اللقاحات، فلا يمنع الدولة، ممثلة في السلطة التشريعية، بأن تقوم بإصدار قانون ملزم للمواطنين بتلقي الجرعات الوقائية، وتحديد العقوبة المناسبة للمخالفين وغير الملتزمين بالنص.

سالم: يحق للدولة إلزام المواطنين بتلقي لقاحات كورونا

وأشار أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إلى أنه يمكن للدولة إصدار التشريعات في أي وقت، فيما يحقق حماية المصلحة العامة للمواطنين، وهذا من صميم مهامها، لافتًا إلى أن تلقي اللقاحات المطورة ضد الفيروس المستجد «كوفيد 19» مصلحة عامة للشعب والدولة، وتضمن حمايتهم من تفشي العدوى الخطيرة.

150 ألف مواطن يسجلون يوميا لتلقي لقاحات كورونا

يذكر أن، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أوضحت أن نحو 150 ألف مواطن يسجلون طلبات الحصول على اللقاحات المطورة ضد فيروس كورونا في اليوم، وذلك بعد ما كان يسجل نحو 1000 مواطن يوميا بداية الأمر، وتتدرجت بعدها الأعداد في الزيادة إلى أن وصل العدد إلى 20 ألف يوميًا، ومنها إلى أن بلغ 150 ألفا.

وذكرت «زايد»، أن 100% من المواطنين الذين تقدموا بالطلبات حتى يوم الأربعاء الماضي حصلوا جميعًا على مواعيد تلقي الجرعات في الأماكن المحددة.