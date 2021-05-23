بعد تأجيل الدراسة.. ترددات قنوات الأطفال 2021 على النايل سات

تبحث العديد من الأسر، عن ترددات قنوات الأطفال 2021 على النايل سات ، بالتزامن مع تأجيل عودة المدارس، لقضاء الصغار أوقات الفراغ أمام مشاهدة مسلسلات الكارتون على عدد من القنوات. وترصد «الوطن»، في هذا الصدد، أبرز ترددات قنوات الأطفال 2021 على النايل سات، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

ترددات قنوات الاطفال 2021 على النايل سات

تقدم الوطن لمتابعيها ترددات قنوات الاطفال 2021 على النايل سات التي جاءت كالتالي:

تردد قناة MBC 3 للأطفال

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة كوجي

التردد: 11636 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

تردد قناة مودي كيدز

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي .

تردد قناة ميكي كيدز الثانية

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 8/7 .

الاستقطاب: أفقي .

تردد قناة ماجد

التردد: 12221 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي الجديدة

التردد: 11528 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11396 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

التردد: 11393 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

تردد قناة هدهد

التردد: 11641 .

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

تردد قناة سبونج بوب

التردد: 12500.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طه

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

تردد قناة أطفال ومواهب

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة سمسم

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة دودو كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.