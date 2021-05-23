«صناعة النواب» تناقش موازنة الهيئات الصناعية

ناقشت لجنة صناعة النواب برئاسة المهندس معتز محمود، مساء اليوم الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بحضور ممثلين من تلك الهيئات وممثل من وزارة المالية.

وأوضح الدكتور طه محمد، مدير معهد التبين للدراسات المعدنية، أن المعهد يهتم بإعداد المهندسين للعمل بالمجالات المعدنية، وإعداد الأبحاث الخاصة بمجال التعدين.

وعن خطة الموازنة في العام المالي الجديد أوضح «طه» أن الموازنة انخفضت من 69 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه، بإجمالي 9 ملايين جنيه، موضحا أن بند مرتبات العاملين يمثل نسبة 50% من إجمالي الموازنة.

وقال المهندس أشرف عفيفي ممثل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إنه تم تخفيض 50% من البند الثاني بالموازنة العامة، وأوضح أن هناك تخفيضا قويا في بند الاستعانة والذي يخص العاملين الذين تنتدبهم الهيئة عوضا عن العاملين الذين خرجوا على المعاش.

وأوضح أن إجمالي التخفيض في موازنة هذا العام وصل إلى 13 مليون جنيه عن موازنة العام الماضي، مشيرا إلى أن الهيئة مسؤولة عن توزيع المواصفات لجميع الهيئات الحكومية.

وفيما يخص المجلس الوطني للاعتماد ومصلحة الكيمياء قال المهندس علي عبد العال ممثل المجلس، إنه تمت الموافقة من وزارة المالية على موازنة الهيئة ولكن انخفضت عن موازنة العام الماضي بنسبة 2 مليون جنيه، موضحا أن ميزانية الهيئة هي 28 مليونا و800 ألف جنيه.

ووجه المهندس معتز محمود رئيس اللجنة، تساؤلا إلى وزارة المالية عن سبب انخفاض تلك الميزانيات، خاصة بعد المناقشات التي تمت بين الوزارة والهيئات.

وأوضحت أمل عبدالقوي، ممثل وزارة المالية، أن تلك التخفيضات جاءت وفقا لخطة الحكومة في ترشيد الميزانية من بعض الهيئات لسد احتياجات الوزارات الأخرى التي تتصدى بشكل مباشر لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت إن وزارة المالية ستغطى هذا العجز للهيئات إذا احتاجت خلال العام المالي للجديد.

وردا على المالية طالب «معتز» الهيئات بإرسال خطابات تعزيز لوزارة المالية بالزيادات، وإذا لم يحدث تعزيز على الهيئات إخطار اللجنة لكي تقوم اللجنة بدورها بتقديم طلب إحاطة لوزير المالية.

كما أشار المهندس معتز إلى ضرورة النظر بإعادة تنظيم الأدوار بين الهيئات ودمجها من جديد.

وفي نهاية الاجتماع، أوصى بضرورة إصدار قانون لتقنين أوضاع المدارس الإنتاجية.