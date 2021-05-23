تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية 2021: منفصلة لمنع تجمع الطلاب

تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، شائعة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة الماضية، مدعين أنه سيكون بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد في شهر يونيو المقبل، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، بالإضافة إلى التأكيد على جميع المدارس بضرورة إلزام المعلمين والطلاب بضرورة إرتداء الكمامة الطبية،

ومؤخرًا، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، مؤكدا أنه لا توجد أي نية لتأجيل الامتحانات بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه سيجري تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية.

عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 في يونيو المقبل

وأضاف المركز الإعلامي، أنه حرص على التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي بدورها نفت تلك الأنباء، مشددة على أنه لا توجد أي نية لتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 للفصل الدراسي الثاني، وأوضحت الوزارة أنه سيجري عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي، في موعدها المحدد في شهر يونيو المقبل، لافته إلى أنه جرى إعلان جداول الامتحانات في جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات ستعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه سيجري عقد الامتحانات منفصلة وليست مجمعة لمنع تجمع الطلاب في المدارس، لافته إلى عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع في نهاية العام الدراسي في المنزل.

مديريات التعليم تكثف من استعداداتها لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021

وكشفت مديريات التربية والتعليم، في مختلف المحافظات، عن أنه جاري الاستعداد لعقد الامتحانات، وأوضجت المديريات أنه سيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بواقع 14 طالباً أو طالبة في كل لجنة امتحانية للحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم.