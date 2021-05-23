«فايزر والرقية الشرعية».. منتصر يرد على متهميه باستفزاز مشاعر المسلمين

رد الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، على اتهامات البعض له بأنه يستفز مشاعر المسلمين عندما غرد بقوله «فايزر انتصر على الرقية الشرعية»، فذكر أن التغيير لا يحدث إلا بما نسميه «استفزاز أو ازدراء»، فالعالم «جاليليو» كان مستفزًا وكان مزدريًا لأفكار عصره، وذلك خلال حواره في برنامج «السؤال الصعب»، الذي يُعرض على شاشة «سكاي نيوز عربية».

وأضاف «منتصر»، أن اللقاح الذي تجري ورائه كل الدول الإسلامية وتترك الرقية الشرعية وتترك الحجامة وتترك السبع تمرات، وتترك الحبة السوداء وتلجأ للفاكسين الذي أخرجته شركة «فايزر» أو الدول الأخرى للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، التي بين قوسين يُسميها السلفيون بـ«الدول الكافرة»، فمن حقه أن يقول بأن اللقاح انتصر على الرقية الشرعية، «وإلا اختاروا اسما لي يصف هذا الأمر سوى انتصار فايزر على الرقية».

وأكد الكاتب والمفكر، أن هناك قاموس كبير لابد أن يُشطب تمامًا من حياتنا ويتم وضعه في المتحف، مثل «الجزية والجهاد والغزو والولاء والبراء والكافر»، فكل هذه المصطلحات لابد لها أن لا تخرج من «المتحف»، كون كل هذه المصطلحات ضد أركان الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على القانون والمواطنة.

وتابع: «كيف أطلب جزية من مسيحي في دولة مدنية وكيف أغزو بلدًا واقول أنه فتح، كل هذه الكلمات لا يمكن أن تبقى في القاموس».