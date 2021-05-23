خالد منتصر: لن نهزم كورونا بكثرة المساجد والكنائس.. العلم طوق النجاة

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، إن أهم دروس الاستفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، هو عدم هجرة العلم، فالعلم أصبح طوق النجاة الوحيد من الأزمات، موضحًا أنه لن نهزم كورونا بكثرة المساجد والكنائس والمعابد، بل بكثرة المعامل ومدرجات البحث والأبحاث العلمية في مختلف المجالات الطبية وغيرها من المجالات.

وأضاف «منتصر»، خلال حواره في برنامج «السؤال الصعب»، الذي يُعرض على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن أكبر خطأ تقع فيه الدراما العربية، عندما تتحدث عن موضوعات علمية وطبية، هو أنها تستخدم مصادر غير علمية، بل أحيانًا يّغلب عليها المزاج الديني عن المزاج العلمي.

وتابع: «يعني مثلا، ييجي في نقل أعضاء، العمل الدرامي يذكر أنه مهما نقلنا عضو ولا حاجة مش هنوصل المقدرة للخالق، طيب الكلام ده على عيني وعلى راسي، بس الحقيقة ده المتاح دلوقتي، لما تزرع كبد هنحسن صحة بني ادم أو قلب، لا يجب الخلط بين الأثنين».

وكان الدكتور خالد منتصر، تحدث عن فتوى للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي يُحذر فيها من نقل الأعضاء، قائلًا: « أنا كطبيب عندما أرى أقاربي يتساقطون موتى وصرعى نتيجة فتوى منع نقل الأعضاء التي رسخها الشيخ محمد متولي الشعراوي بدعوى أن الجسم البشري ملك لصاحبه، قريبي كان توفي وجاري مات نتيجة إنه طرق أبواب وزارة الصحة ونقابة الأطباء من أجل نقل الأعضاء، ولكن كان هناك فتوى من الشيخ الشعراوي بمنع نقل الأعضاء».