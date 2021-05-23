وزير الري: مواردنا المائية 60 مليار متر مكعب ونستهلك 80 واحتياجنا أكبر بكثير

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن موارد مصر المائية 60 مليار متر مكعب، من بينهم 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، والباقي من الآبار الجوفية والأمطار، بينما تستهلك مصر 80 مليار متر مكعب من المياه، فيما أن الاحتياجات الفعلية 114 متر مكعب، موضحًا أن البعض قد يستغرب من ذلك، لكن أؤكد أننا نقوم بإعادة تدوير المياه ومعالجتها أكثر من مرة، ولا توجد دولة في أفريقيا تُعيد استخدام المياه مثل مصر.

وأضاف «عبد العاطي»، خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن مصر على الأقل تقوم بإعادة استخدام المياه الواحدة أربع مرات، كما أن هناك استعداد لعملية بدء الملء الثاني لسد إثيوبيا: «لو جايلك إيراد اتخصم منه نسبة لازم يبقى عندي مخزون وعامل حسابي باحتياطي يخليني أقدر أتعامل مع النقص ده وإلا هيبقى فيه مشكلة»، موضحًا أن مصر أدخلت منظومة الري الحديث في الأراضي القديمة.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن هناك تشجيع للفلاحين لاستخدام الري بالتنقيط، كما سيتم توزيع مقياس الرطوبة على الفلاحين، من أجل قياس نسبة الرطوبة في الأرض لمعرفة هل ستحتاج لري أم لا، «بدل ما يروي عمال على بطال»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر عملت على تبطين ترع، بمسافات 20 ألف كيلو متر، بقيمة 80 مليار جنيه، وبنعمل المشروع ده في كل المحافظات والناس حساه ولمساه».