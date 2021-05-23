سفير فلسطين: نشكر مصر.. الوضع في غزة يحتاج إلى إغاثة عاجلة

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في مصر، إنه يشكر مصر على دورها الوطني القومي الأصيل في قيادة الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لوضع الأمور في المسار الصحيح، مبينا أن هناك التزامين لوقف إطلاق من الطرفين في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مستطردا: «الوضع في قطاع غزة يحتاج إلى إغاثة عاجلة صحيا وشبكات الصرف والطرق التي تضررت بنسبة 80% مع فقد 100 ألف فلسطيني بيوتهم وألغت وزارة التعليم الفصل الدراسي في غير موعده مع الإبقاء على الثانوية العامة فقط، مصر مشكورة أنها سيرت 3 قافلات ودول أخرى تواصلت من خلال سفاراتها في مصر مثل الكويت وتونس والمغرب».

وأضاف «اللوح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» والمذاع على فضائية «cbc»، ، اليوم الأحد ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أنه وصل الأراضي الفلسطينية وفد أمني رفيع المستوى لتثبيت وقف إطلاق النار وترتيب الأوضاع ما بعد وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الوفد التقى في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وقال مطالب فلسطين من أجل ترتيب لإنهاء الحالة في القدس وحي الشيخ جراح وفي القدس المحتلة، مؤكدا أن المشكلة بدأت في القدس وستنتهي في القدس ويجب إيقاف الاعتداءات على القدس ولا يجب تكرار اقتحام المسجد الأقصى كما حدث الجمعة الماضية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لأن ذلك يفجر الأوضاع مرة أخرى.

وأوضح سفير فلسطين في مصر، أنه لا بد من إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس من أجل إعادة الإعمار وعودة الترتيبات السياسية من أجل حل جذري للقضية الفلسطينية لبناء السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن القدس أعادت فلسطين على قائمة المؤتمرات الدولية.