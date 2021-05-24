سفير فلسطين يشكر وزير التعليم على إعفاء طلاب غزة من الرسوم الدراسية

شكر السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، وزير التعليم المصري، على قراره بإعفاء طلاب قطاع غزة بالمدارس المصرية من رسوم الفصل الدراسي الثاني.

وقال: «أتوجه بجزيل الشكر إلى وزير التعليم العالي المصري على هذا القرار الشجاع والكرم المصري الذي تعودنا عليه وهو إعفاء طلبة قطاع غزة من رسوم الفصل الدراسي الثاني، وأيضا هناك إعفاء 50% من الرسوم السابقة، هذا كرم من معاليه ومن الحكومة المصرية ومن مصر، والله هذا القرار قوبل بالترحيب بالثناء من قبل الرئيس الفلسطيني ووزير التعليم ووزارة الخارجية الفلسطينية».

وأضاف «اللوح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» والمذاع على فضائية «cbc»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، إن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار وليس هدنة دون أي ترتيبات، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يرد الدخول في ترتيبات بسبب «اليمين» في إسرائيل الخاص بتشكيل الحكومة، كما أن الوفد الأمني المصري الذي زار فلسطين وتل أبيب يعمل على تثبيت وقف إطلاق النار واستقرار الأمن في الأراضي الفلسطينية مع فتح آفاق للتحرك السياسي في المنطقة، وهذا يحتاج جهدا من مصر والأردن وفلسطين والدول الشقيقة.

وأكد سفير فلسطين في مصر، أنه يرحب بما تقوم وزارة الخارجية المصرية والتحرك المستمر من وزير الخارجية السفير سامح شكري، لافتا إلى أن اجتماع القاهرة الأخير كان هناك اتفاق بين الفصائل على أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن رئيس كل الفلسطينين، الذي دعا في جلسة البرلمان العربي إلى تشكيل حكومة وفاق تتولى الإشراف على إعادة إعمار غزة، مؤكدا أن كل دولة ممولة تتولى الإشراف على مساهتمها وقد كانت هناك تجربة ناجحة في قطاع غزة والضفة العربية، متابعا: «مصر يمكنها التعاقد مع شركات فلسطينية أو دخول شركات مصرية وقد أشرفت شركات فلسطينية بعد حرب عام 2014 وليست الفصائل الفلسطينية لأننا لا نريد أن تذهب الأموال إلى فصيل دون آخر».