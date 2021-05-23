التعليم عن الامتحان التجريبي: هننشر الأسئلة بالإجابات.. هدفنا التدريب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحان التجريبي الثاني لشهر مايو 2021، والذي جرى عقده اليوم لطلاب الصف الثالث الثانوي سُمح فيه بوجود الأسئلة وإجاباتها من أجل التدريب على شكل الامتحان، وعدم الخوف أو الذعر خلال الامتحان النهائي، لافتا إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين اشتكوا من صعوبة الأسئلة، لم ينظروا بالأساس للامتحانات السابقة لهم خلال مرحلتي 1 و2 ثانوي، «هننشر الأسئلة بالإجابات، الهدف حاليا هو التدريب».

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن 2300 مدرسة ثانوية حكومية أصبحت بها خوادم إلكترونية حتى لا تحدث مشكلات مستقبلية خلال الامتحانات كما كان يحدث سابقا، كما ناشد للطلاب بضرورة حضور الامتحان التجريبي من أجل التدريب على امتحان نهاية العام، «أتمنى من الطلاب إن اللي مجوش الامتحان ييجوا، الأمور بتسير بشكل جيد».

وبالنسبة للأهالي الذين لديهم قلق مشروع يخص كيفية إدارة امتحانات نهاية العام حال حدوث أزمة في التابلت أو الإنترنت، طمأنهم الوزير بقوله: «الامتحان النهائي هيكون مختلف في التأمين والوصول وله طرق كثيرة، بلاش يعكسوا قلقهم دلوقتي على ما هو قادم»، مشيرا إلى أن الوزارة لديها الكثير من الطرق البديلة والتي لن يجري استخدامها إلا مع امتحانات نهاية العام، نظرا للمبالغ الضخمة التي تتكلفها كطباعة الأوراق والتأمين والنقل، «النقاط دي تكلفتها عالية ومينفعش تتعمل 4 مرات، وبقولهم سيبوا الأولاد يذاكروا».

وأكد أن الوزارة فكرت في كل ما يشغل بال أولياء الأمور ووضعت الحلول له بداية من السيرفرات والتابلت: «التجربة دي هدفها جزء صغير من القصة وهو التعرف على الأسئلة».

وتابع: «اهتمام الناس بالثانوية العامة دفع الكثير من المحررين الصحفيين بتسريب معلومات منقوصة، وده أدى لوجود معلومات مضللة، إحنا عندنا 50 ألف طالب منازل و50 ألف طالب بيعيدوا السنة أو مقسم مواد، دول معندهمش تابلت، والـ100 ألف طالب سيتم امتحانهم ورقيا، وعلشان نصحح ليهم إلكترونيا فهنخليهم يجاوبوا بشكل إلكتروني».