عاجل.. قطع المياه بقرى ومدينة دسوق في كفر الشيخ غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، انقطاع مياه الشرب، غدًا الإثنين، عن قرى مركز ومدينة دسوق، لغسيل وتعقيم وتطهير المروقات والمرشحات بمحطة إنتاج مياه الشرب، من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.

وقالت شركة مياه الشرب، في بيان لها، إن المحطة ستعمل بنصف طاقتها خلال تلك الفترة، وتهيب بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع مياه الشرب، مؤكدة أنه ستدبر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.