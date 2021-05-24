لا نستغنى عن مصر.. أبرز 40 تصريحا لسفير فلسطين حول مبادرات السيسي

وجه السفير الفلسطيني في القاهرة، دياب اللوح، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده في دعم القضية الفلسطينية، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية تحدث فيها السفير عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتصعيدات التي حدثت في الفترة الأخيرة، ومبادرتي مصر سواء الخاصة بوقف إطلاق النار أو إعادة إعمار غزة.

وتستعرض «الوطن»، أبرز تصريحات السفير الفلسطيني، والتي أدلى بها في 4 برامج تليفزيونية مصرية، أمس.

- شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء في غزة دمرت بنسبة 70% بسبب العدوان الإسرائيلي.

- طالبنا المجتمع الدولي بالاقتداء بالرئيس السيسي بعد إعلان مبادرة إعادة إعمار غزة.

- إسرائيل هدمت أكثر من 20 ألف منزل خلال الفترة الماضية سواء في غزة أو القدس والضفة الغربية.

- وقف إطلاق النار في غزة لا يعني انتهاء الأزمة، المشكلة بدأت في القدس ولابد أن تنتهي فيها.

- الرئيس محمود عباس طالب بوقف الاعتداء الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس، وإيقاف حركة التهجير القسري.

- إسرائيل تريد عزل القدس عن محيطها العربي.

- فلسطين متمسكة بإقامة دولتها على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس.

- فلسطين تحترم سيادة مصر على كامل أراضيها.

- الرئيس الفلسطيني محمود عباس أخطر بموافقة الإخوان على صفقة إقامة دولة على جزء من أرض سيناء إبان حكم الجماعة الإرهابية مصر قبل ثورة 30 يونيو

- مصر قدمت ومازالت تقدم الكثير للشعب الفلسطيني وهي الدولة الوحيدة التي كانت تبادر لوقف العدوان على فلسطين.

- الرئيس الفلسطيني أكد أن مصر شريك في صناعة واتخاذ القرار الفلسطيني.

- إسرائيل رفضت وقف العدوان لأسباب سياسية وداخلية، ولكن رسالة مصر كانت واضحة للشعب الفلسطيني وهي (أنتم لستم وحدكم).

- استطاعت الدبلوماسية المصرية والأردنية والتونسية، بناء جبهة دولية لإدانة العدوان وفشل مجلس الأمن في وقف العدوان.

- ما جرى في حي الشيخ جراح والقدس، كان شرارة إشعال المنطقة، وهو ما يؤكد أن البداية في القدس والحل يجب أن يكون من القدس، وهذا لا ينكر أن ما حدث في غزة جريمة حرب متكملة الأركان.

- حصيلة العدوان 248 شهيدا نصفهم من الأطفال والسيدات، و1700 جريح، ونتقدم بالشكر للرئيس السيسي ووزيرة الصحة المصرية على على فتح المستشفيات للمصابين.

- إسرائيل استهدفت منازل مدنية ولم تكن مخازن أسلحة.

- مواطنو الشيخ جراح لديهم وثائق تثبت ملكية منازلهم ولكن جمعيات المستوطنين ادعت زيفا ملكية منازل في الشيخ جراح.

- وجود اشتباكات يومية في حي الشيخ جراح بين المستوطنين وملاك المنازل في الحي.

- إسرائيل دولة مارقة لا تحترم قرارات الشرعية الدولية، والمشكلة الكبرى تتمثل في الإدارة الأمريكية.

- نريد سلاما عادلا وشاملا، لإقامة الدولة بكامل حدود 67 بما فيها القدس الشرقية.

- مصر تمارس دورا محوريا للضغط على إسرائيل، لمنع تكرار العدوان.

- حجم الدمار الذي لحق بغزة خلال 11 يوما، يفوق ما حدث في الحروب السابقة.

- إسرائيل تقوم بتصنيع أسلحة وتجربتها على الفلسطينيين، قبل بيعها لدول العالم.

- الإنتربول لديه مذكرة بأسماء بعض القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر في غزة، لكن إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون.

- القبة الحديدية فشلت في التصدي لصواريخ المقاومة.

- فلسطين تأمل في البناء على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتبرع بـ 500 ألف دولار لإعادة إعمار غزة ونعلق عليها آمال كبيرة.

- إعادة إعمار غزة تحتاج وقتا طويلا وسيتم التنسيق بين مصر والسلطة الفلسطينية لبدء الشركات المصرية العمل في إعادة الإعمار.

- الفصائل الفلسطينية وطنية وجزء أصيل من الشعب الفلسطيني وتعمل لصالحه ولكن ليس مثلا من حق حركة فتح أو غيرها التحدث باسم الشعب الفلسطيني، والرئيس أبو مازن هو رئيس اللجنة التنفيذية، وإسرائيل عطلت إجراء الانتخابات ونحن نرفض إقامتها بدون القدس.

- الشعب الفلسطيني يعيش على الأمل ونعمل حتى نصل إلى أهدافنا وإنجاز حقوقنا.

- عدد المعتقلين الفلسطينيين في غزة وصل إلى 6 آلاف بعد اعتقالات القدس الأخيرة.

- الشعب الفلسطيني على يقين كامل بقدرته على الانتصار على العدو الإسرائيلي، وكتب علينا الرباط والبقاء على هذه الأرض.

- نحن أصحاب الأرض التاريخية، واللي خذلونا كثيرون لكننا نبنى على الإيجابيات فقط، ونشيد بمن وقف إلى جانبنا.

- من وقف إلى جانبنا هو الأمل والرجاء، نتسلح بدعم مصر والأردن وكل من يقف معنا من الأمة العربية.

- مصر تقود مع الأردن التحرك السياسي الدبلوماسي لدعم غزة.

- شعرنا بالأمان من الصوت المصري الذي نقل الحقيقة.

- يتم وضع ترتيبات لاستخراج الغاز ولو تمكنا من استخراج الغاز نستطيع بناء دولة قوية وهناك تواصل مستمر بين الخارجية ومصر لترسيم الحدود.

- الحدود البحرية الفلسطينية ممتدة ويجب أن تكون عليها دون قيود.

- عشرات المصابين يعالجون في المستشفيات المصرية ومواجهة كورونا صعب ولا نستطيع توفير لقاح كورونا للشعب الفلسطيني.

- لا نستغني عن دور مصر وهي دولة محورية ومتمسكون بدور الشقيقة مصر في القضية وفلسطين لن تعترف بما يسمى دولة يهودية.