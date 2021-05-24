كل ما تريد معرفته عن مبادرة إحلال السيارات الملاكي 2021 في 12 سؤال

تعتبر مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقادمة من أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية، التي لاقت اهتماما كبيرا من قبل المواطنين، خاصة الراغبين في إحلال السيارات الملاكي والأجرة، وتجديدها للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز التساؤلات التي يطرحها العديد من المواطنين حول مبادرة إحلال السيارات الملاكي والأجرة وشروطها وغيرها:

* ما هي مبادرة إحلال السيارات الملاكي والأجرة وتجيد السيارات؟

- هي مبادرة اطلقتها الدولة وفق خطط حكومية وبتوجيهات رئاسية لتحقيق أكبر استفادة وزيادة أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، بدلا من البنزين.

5 وزارات مسؤولة عن مبادرة إحلال السيارات الملاكي والأجرة

* من هم الجهات المسؤولة والمشرفة على المبادرة؟

- تعمل المبادرة تحت إشراف عدد من الوزارات والهيئات متمثلة في وزارة «التجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال، والمالية، والإنتاج الحربي».

* ماهي السيارات التي تدخل تحت نطاق المبادرة؟

- تستهدف المبادرة تحويل السيارات التي يقل عمرها عن 20 عاما للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك إحلال السيارات التي تخطي عمرها الـ20 عامًا وتخريدها واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

*ما هي المميزات المتحققة للمشترك في المبادرة؟

- تحقق المبادرة للمواطنين قروضا مُيسرة لشراء سيارات جديدة يمكن تشغيلها بالغاز الطبيعي، كما تحقق المبادرة وفرا ماليا للمستفيد 300 ألف جنيه للسيارة للملاكي، و386 ألفًا للأجرة.

*ما هي خطة الدولة لإحلال السيارات؟

- تشمل خطة الدولة تحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالغاز؛ إذ تسعى الحكومة في المرحلة الأولى لاستبدال نحو 70 ألف سيارة، منها سيارات ملاكي وسيارات أجرة والمرحلة الثانية دعم 90 ألف سيارة، ومثلهم في المرحلة الثالثة، على أن يستغرق تنفيذ الخطة نحو 10 سنوات.

أبرز مميزات المبادرة.. أنظمة سداد تصل إلى 10 سنوات

* ماذا عن أنظمة السداد الخاصة بالمبادرة؟

- تقدم الدولة نظام سداد يصل إلى 10 سنوات، وقيمة الأقساط الشهرية في مبادرة إحلال السيارات تبدأ تقريبا من 1898 حتى 5142 جنيهًا، وتحدد لكل سيارة على حسب نوعها وعدد سنوات القسط التي تبدأ من 7 إلى 10 سنوات.

ما هي التسهيلات التي تقدمها الدولة؟

- توفر الحكومة لأصحاب تلك السيارات قروضا بفائدة ميسرة لا تتعدى 3% من أجل مساعدتهم في عملية الإحلال.

* ما هي شروط المشاركة في المبادرة؟

- تشترط أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية ويمتلك رخصة قيادة سارية، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة، تشترط استيفاء أوراق رسمية مثل صورة من بطاقة الرقم القومي «سارية»، وصورة من رخصة السيارة «سارية» وباسم المتقدم، وشهادة بيانات للتخريد من وحدة المرور، وفي حالة طلب التقسيط، يجب وجود إثبات محل الإقامة بإيصال مرافق لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر أو عقد إيجار أو تمليك، وإقرار عن الدخل السنوي لمقدم الطلب، ويجب أن تكون الرخصة باسم مقدم الطلب في آخر عامين من تاريخ إطلاق المبادرة في 7 يناير 2021.

7 محافظات تعمل بها المبادرة في الوقت الحالي

* ماهي المحافظات التي تعمل بها المبادرة؟

- تنفذ المرحلة الأولي للمبادرة، في محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

*كيف يمكن التقدم للمبادرة؟

- وفرت المبادرة موقعا إلكترونيا لتسجيل البيانات المطلوبة كاملة، وخطا ساخنا برقم «15707».

7 ماركات سيارات مشاركة في المبادرة

*ما هي أنواع السيارات المشاركة في المبادرة؟

- تتضمن المبادرة 7 ماركات سيارات هما: لادا جرنتا، BYD، أكسنت RB، النترا HD، صني N17، سنترا B17، وأوبترا، بجانب 21 فئة وطرازًا يمكن الاختيار من بينها.

*ما هي الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى رفض الطلبات المقدمة للمشاركة في المبادرة؟

- ترفض الطلبات التي يتجاوز فيها سن المتقدم للتقسيط عن 65 عامًا، أو عدم وجود مصدر دخل للمتقدم مثل ربة المنزل، أو أن قيمة قسط السيارة كانت أكبر من نصف دخل المتقدم.