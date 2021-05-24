رئيس «قناة السويس» يكشف تطورات موقف «إيفرجيفن»: أمرها بيد القضاء

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ هيئة قناة السويس لم يعد لها أي سلطة على سفينة إيفرجيفن، فالقضاء أصبح مخولا بهذه السلطة، وبالتالي لم يعد بإمكان الهيئة تفريغ البضاعة أو تحريك المركب.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد وحسام حداد: «من ساعة ما عملنا التحفظ على السفينة وكل حاجة انتقلت للمحكمة، ومعملناش التحفظ إلا بعد 11 يوم من خروج السفينة من الشحن، بعدها بقى في خطورة بسبب عدم التحفظ على السفينة».

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «إحنا مش متعسفين ولا قابضين على البضاعة ولا مانعين الناس تنزل بلدها، لكن الموضوع في يد المحكمة، ويا إما هتحكم أو نبعت لها ونقول لها إننا خلصنا مفاوضات».

وعن الدروس المستفادة من أزمة السفينة إيفرجيفن، أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: «تعاقدنا على كراكتي مهاب مميش وحسين طنطاوي، ووصلت الأولى، وستصل الثانية في شهر أغسطس، كما أمر الرئيس السيسي بالتعاقد على كراكات وقاطرات أخرى للتغلب على أي أزمة تعيق المجرى الملاحي».

وعلّق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على عودة فردين من طاقم سفينة إيفرجيفن إلى بلادهم لأسباب إنسانية، قائلا إنّ هذا الأمر كان من سلطة الهيئة، أما كابتن السفينة فأمره أصبح بيد القضاء: «قلنا للسفينة معندناش مانع القبطان يتغير وييجي واحد مكانه بس ابعتوا للمحكمة وهي مش هتقول لأ، والمحكمة تصدق وإحنا نخرجه على طول».