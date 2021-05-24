شروط التقديم لرياض الأطفال 2021.. « مش أقل من 4 سنوات»

مع اقتراب فتح باب التقديم لرياض الأطفال 2021، يبحث الكثيرون عن شروط التقديم لرياض الأطفال 2021، وذلك عبر محركات البحث الشهيرة جوجل وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، شروط التقديم وكيفية وطرق التقديم بمديريات لاتربية والتعليم في المحافظات، حيث من المقرر أن يبدأ التقديم في 1 يونيو ويستمر حتى 30 يونيو، عبر منصات إليكترونية توفرها المديريات.

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شروط التقديم لرياض الأطفال 2021.. وفق الوزارة

ووفق وزارة التربية والتعليم الفني، فإن هناك عددا من شروط التقديم لرياض الأطفال 2021، مع اتباع بعض التعليمات الخاصة بالتقديم والتحويل، كما ارسلت لمديريات التربية والتعليم كتابا دوريا بالتعليمات الخاصة بالتقديم لرياض الأطفال 2021.

1- أن يكون سن الطفل في أول أكتوبر 2021 أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات.

2- أن يتم التقديم في مكان إقامة ولي أمر التلميذ المدون ببطاقة الرقم القومي للوالد.

شروط التقديم لرياض الأطفال 2021.. إيصال كهرباء

3- تسليم إيصال كهرباء أو غاز أو مياه مع أوراق التقديم.

4- أو تقديم بيان يفيد بوجود أخوة للتلميذ بالمدرسة.

5- بعدها يقوم ولي الأمر، بتسجيل البيانات، ويجب التأكد من رقم بطاقة الرقم القومي للوالد التلميذ، من بين شروط التقديم لرياض الأطفال 2021.

6- كما يجب تدوين الرقم القومى للطفل من واقع شهادة الميلاد.

7- ويجب إدخال جميع الرغبات الخاصة بالإدارة والتسجيل بالرغبة الأقرب لمحل السكن.

الأوراق المطلوبة في ملف التقديم رياض الأطفال 2021

1- شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر مع 5 صور ضوئية للشهادة.

2- صورة بطاقة ولي الأمر أو مَن يكفل الطفل، وما يفيد إقامة والد الطفل في النطاق الجغرافي للمدرسة.

3-عدد 4 صور شخصية للطفل، من بين أوراق التقديم لرياض الأطفال 2021