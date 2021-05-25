لـ10 ملايين و500 ألف صاحب معاش.. صرف مستحقات يونيو 2021 الثلاثاء

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لصرف معاشات شهر يونيو 2021، بداية من الثلاثاء القادم الموافق 1 يونيو 2021، حيث تقوم الهيئة بتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد استعدادا لبدء الصرف.

18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات يونيو 2021

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم صرف معاشات يونيو 2021 لنحو 10 ملايين و500 ألف صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة 18 مليار جنيه.

لا صحة لإيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء القديمة

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه يمكن لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت «ميزة» مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف معاشات يونيو 2021 من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من السبت الموافق 1 مايو 2021، نافية ما تردد مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء القديمة اعتباراً من يونيو 2021.

أوضح اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، فى بيان له، أن الهيئة تسخر كل إمكانياتها للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين، بما يضمن القيام بعملية التحول بكل سهولة ويسر، سواء كان التحويل إلى كروت الصرف «ميزة»، وكذلك المحافظ الإلكترونية، لضمان حصول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على كل المزايا الممكنة من عملية التحويل.

من يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع الصرف من أي ماكينة

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات، لـ«الوطن»، أنه تم إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، لافتًا إلى أنه لم يعد هناك منافذ صرف خاص بالتأمينات لصرف المعاشات، مشيرا إلى أنه من يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع الصرف من أي ماكينة صراف آلى، أو من خلال مكاتب البريد اذا كان قد حول معاشه إلى البريد.