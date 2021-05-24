مواعيد جديدة لمنافذ شركات الاتصالات حتى نهاية الشهر الجاري 

بالإشارة إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار العمل بالقرار رقم 933 لسنة 2021 حتى نهاية شهر مايو 2021، بشأن غلق المحال والمراكز التجارية الساعة التاسعة مساءً، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة تنفيذ القرار لتكون كالتالي:

- طوال أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

- يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

تحفيز العاملين بها على تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا

وخاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول العاملة بالسوق المصري بضرورة تحفيز العاملين بها على تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا بصفة عامة، وعلى الأخص موظفي الفروع ومراكز الخدمة المتعاملين مباشرة مع المستخدمين، كما وجه الجهاز شركات المحمول باتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، والتدابير الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية، خلال تقديم الخدمات للمستخدمين كافة بأفرعها ومراكز الخدمة التابعة لها.

يأتي هذا هذا في إطار حرص الجهاز على دعم خطة الدولة للحد من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد، والحرص على سلامة مستخدمي خدمات الاتصالات المتعاملين مع فروع ومراكز الخدمة الخاصة بالشركات.

غرامات مالية بقيمة 20.65 مليون جنيه على شركات المحمول

فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامات مالية بقيمة 20.65 مليون جنيه على شركات المحمول العاملة بالسوق المصري، إثر رصد مخالفات للقواعد التنظيمية التي كان قد أصدرها الجهاز لخدمة التنقل بين شبكات المحمول بنفس الرقم «خدمة نقل الأرقام»، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 وأحكام التراخيص الممنوحة للشركات.

وجاءت قيم الغرامات على الشركات كالتالي «7 ملايين لشركة فودافون مصر - 5 ملايين و800 ألف لشركة أورانج - 3 ملايين و950 ألف لشركة اتصالات - 3 ملايين و900 ألف للشركة المصرية للاتصالات»، وذلك مقرونًا بحجم المخالفات التي رصدت لكل شركة، بإجمالي 20 مليون و650 ألف جنيه.

مخالفات تتعلق بالرفض غير المبرر لطلبات النقل

ورصدت مخالفات تتعلق بالرفض غير المبرر لطلبات النقل، وعدم الرد على طلبات نقل الأرقام خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب أو عدم تفعيل الرقم المنقول على شبكة الشركة بعد اجراء عملية النقل، بالمخالفة للقواعد المقررة مسبقا للخدمة من قبل الجهاز.