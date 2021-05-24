عاجل.. الحكومة تُخطط لإدخال الغاز الطبيعي لـ1332 قرية

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عزم الحكومة توصيل الغاز الطبيعي لـ1332 قرية كانت محرومة من تلك الخدمة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف الملا، في تصريحات له على هامش لقائه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أنّ الوزارة تعكف حاليا على توصيل الغاز لـ199 قرية بعد انتهاء مشروعات الصرف الصحي بها، بتكلفة 3.3 مليار جنيه.

ولفت إلى أنّ الوزارة تخطط لبدء توصيل الغاز لـ423 قرية بعد انتهاء مشروعات الصرف بها بتكلفة 5.5 مليار جنيه، و710 قرى أخرى بـ7.5 مليار جنيه.

وأوضح وزير البترول أنّ هناك 59 قرية ضمن المبادرة مخدومة بالغاز الطبيعي، إلى جانب 12 قرية أخرى جار الانتهاء من أعمال توصيل الخدمة لها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الموازنة العامة للوزارة.