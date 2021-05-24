تعرف على موعد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة 2021 بتوقيت مصر

أعلنت السطات السعودية المعنية موعد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة 2021، وهو أول تعامد هذا العام، حيث يستعد الراصدون له، حيث ستكون درجة حرارة الشمس في هذا اليوم حوالي 90 درجة عند أقصى حد لها، ما يعني أن ظلال جميع الأجسام في مكة المكرمة ستختفي بما في ذلك الكعبة وغيرها، بينما ستكون الشمس مائلة في المناطق الأخرى.

معلومات أساسية قبل موعد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة 2021

وبشأن موعد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة 2021، قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، في بيان اليوم، إنَّ الشمس في لحظة التعامد ستكون بأقصى ارتفاع لها (89.55.37 درجة) حوالي 90 درجة، عندها سيختفي ظل الكعبة وظلال كل الأجسام في مكة.

وأوضح أنَّه في نفس اللحظة ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة، وكلما كانت المسافة أبعد عن مكة كان ميل الشمس أكبر في قبة السماء، لافتا أنه لذلك استخدم القدماء التعامد لتحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة لا تقل في دقتها عن تقنيات الرصد الحديثة.

موعد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة 2021 وأسبابه

وفي سياق الحديث عن موعد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة 2021، قال رئيس الجمعية الفلكية، إنَّ ظاهرة تعامد الشمس تحدث لأن موقع الكعبة المشرفة ما بين خط الاستواء ومدار السرطان، ففي أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة في أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، إذ يحصل التعامد الأول، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو عندها يحدث التعامد الثاني.

وأشار المهندس ماجد أبو زاهرة، إلى أنَّه نتيجة لذلك فالمناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا وجنوبا كلها تشهد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة 2021 مرتين، ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

موعد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة 2021 وطريقة تحديد القبلة

وواصل رئيس الجمعية الفلكية بجدة حديثه عن موعد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة 2021، حيث أكّد أنَّه يمكن للقاطنين في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا، استخدام ظاهرة تعامد الشمس لتحديد اتجاه القبلة عن طريق وضع قطعة من «الخشب» مثلا منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض وقت التعامد، وسيشير الاتجاه المعاكس للظل نحو الكعبة المشرفة مباشرة.

موعد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة 2021 بتوقيت القاهرة

ولفت رئيس الجمعية الفلكية بجدة إلى أنَّ موعد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة 2021 سيتكرر في اليوم التالي بفارق بسيط في الزاوية عن اليوم السابق، إذ ستكون الشمس على ارتفاع (89.54.41 درجة)، وقت أذان الظهر في المسجد الحرام.

وسيكون موعد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة 2021 رسميًا يوم الخميس المقبل، عند الساعة التاسعة و18 دقيقة بتوقيت جرينتش أي أنَّه سيكون عند الساعة 11:18 دقيقة بتوقيت القاهرة، وهو التعامد الأول هذا العام.