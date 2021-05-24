طلعت مصطفى: انطلاق ماراثون مدينتي للجري ٢٨ مايو

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن انطلاق ماراثون مدينتي يوم الجمعة المقبل ٢٨ مايو الجاري.

ويشمل ماراثون مدينتي ، الذي يتم تنظيمه بالمشاركة مع شركة تري فاكتوري المتخصصة ، ٣ أنواع من سباقات الجري ، مسافة ٥ كيلو و ١٠ كيلو و ٢١ كيلو متر ، وذلك ليتناسب مع مختلف الأعمار ومختلف مستويات اللياقة البدنية .

وتقوم شركة "تراي فيكتوري" بتنظيم ماراثون مدينتي وفقا لمعايير احترافية، وهي واحدة من أفضل الشركات الرياضية المتخصصة في إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وستقوم باستخدام نظام توقيت My Laps ، وهو نظام متبع في الألعاب الأولمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية.

وأكدت طلعت مصطفى على تخصيص طرق واسعة للمتسابقين داخل مدينتي، وتحديد مسارات للجري وسط مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات، فضلا عن توفير التأمين اللازم للمتسابقين وجميع المشاركين في الماراثون ، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم وتباعد للوقاية من فيروس كورونا .