14 يونيو.. نظر إلغاء تكليف الصيادلة واستبداله بنظام التعيين بالامتحان

حددت الدائرة الثانية عشر بمحكمة القضاء الإداري جلسة 14 يونيو، لنظر الدعوى رقم 46965 لسنة 75 المرفوعة من قبل المحامي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت والتي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء إمتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج.

وقال المدعي في دعواه، استنادا إلى القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومنهم الصيادلة والذي يحيل في مادته الثانية إلى العمل بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية يكفل تكافؤ الفرص والمساواة، وأن يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان من خلال لجنة للاختيار يشرف عليه الوزير.

وتابع: «يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وأنه عند التساوى تكون الأولوية للأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً».

وكانت المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها حددت جلسة 6 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعاوى القضائية المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض نيابة عن عدد من خريجي كليات الصيدلة علي مستوى الجمهورية ضد وزيرة الصحة والسكان وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة الصحة بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة لدفعتي 2018-2019 الصادر بتاريخ 13/4/ 2021.

وقال عمرو عبد السلام في دعواه، إن المدعين من خريجي كليات الصيدلة لدفعة 2018، وأن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد قامت بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات /دفعة 2018 دور أول وثانٍ ويناير وفبراير 2019 ودفعة 2019 دور أول وثانٍ ويناير وفبراير 2020 وقد تقدم المدعون للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهة الإدارية المطعون ضدها وقاموا بإجراء عملية التنسيق إلكترونيا واستوفوا رغباتهم طبقا للقواعد والشروط القانونية التي تم تحديدها عند صدور الإعلان في الجريدة الرسمية.