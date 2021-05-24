إثيوبيا عن العقوبات الأمريكية: سنعيد تقييم علاقتنا مع الولايات المتحدة

ردّت إثيوبيا في أول تعليق على العقوبات الأمريكية التي فرضتها الولايات المتحدة عليها اليوم، بسبب الانتهاكات في إقليم تيجراي، قائلة إنّها تأسف لقرار أمريكا بحظر تأشيرات مسؤولين إثيوبيين وتقليص المساعدات.

وأضافت إثيوبيا: «لا نقبل تدخل الإدارة الأمريكية في شؤوننا، وسنعيد تقييم علاقتنا مع أمريكا إذا واصلت التدخل في شؤوننا».

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، فرض قيود على منح تأشيرات إلى أي مسؤول أمني أو حكومي حالي أو سابق إثيوبي أو إريتري، ثبت ضلوعه في الانتهاكات التي ترتكب بإقليم تيجراي.