وزيرة الهجرة: نواجه حربا بالخارج والداخل لطمس الهوية العربية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» مهمة وطنية لتعلم الأطفال المقمين في الخارج، اللغة العربية، بالإضافة إلى تعلمهم وتعريفهم بالقيم والثقافة المصرية، وتاريخهم وحضارتهم العريقة بجانب إنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

وأضافت مكرم في تصريح خاص لـ «الوطن»، الأسرة المصرية في الخارج عليها دور مهم وكبير في متابعة الأبناء في ذلك، وتأكيد أهمية التحدث في المنزل باللغة العربية، موضحة عرض التطبيق على الأمهات وأولياء الأمور في المرحلة التجريبية وتعديل النسخة للوصول إلى الأفضل بما يلائم الأطفال في الخارج.

وأوضحت مكرم، أن العمل على التطبيق يتم على مراحل لاستهداف أعمار سنية أكبر، كما أن التطبيق ليس للقراءة والكتابة بشكلها المعتاد، ولكنه تم إعداده بشكل جذاب عن طريق رحلة كارتونية، للتعرف على معارف مصر وإعطاء معلومات عن عاداتنا والأماكن السياحية وثقافتنا بشكل جذاب لتحقيق الهدف الخاص بالمبادرة، مشيرة إلى أنه تم عقد جلسة حوار مع عدد من الكتاب والصحفيين وقادة الرأي للاستماع إلى أفكارهم وآرائهم، وسيتم العمل على كل التعليقات سواء من المفكرين والكتاب أو من أولياء الأمور.

ولفتت «مكرم» إلى أن الأطفال بالخارج والداخل بالخارج يواجهون حربا لطمس الهوية ويتعرضون لثقافات مختلفة، لذلك لم يقتصر التطبيق على الأطفال في الخارج فقط، لكن يخاطب الأطفال في المراحل الدراسية في المدارس الانترناشونال، لأن النسبة الأكبر منهم لا يتحدثون اللغة العربية في كلامها ويتحدثون اللغة الإنجليزية.

ونؤكد من خلال هذه المبادرة «أننا لسنا ضد تعلم اللغات الأخرى والانفتاح على الثقافات المختلفة، ولكن لابد من عدم إغفال لغة وطنهم، مشيرة إلى أنه تم عقد أكثر من 15 معسكرًا عبر الفيديوكونفرانس، وأن هناك تفاعلًَا كبيرًا على منصة «تيك توك»، وتم استخدام كل السبل لتعريف أبنائنا حتى وصل التفاعل لـ200 مليون مشاهد للأنشطة والتدريبات الخاصة بالمبادرة».