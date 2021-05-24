«إنرشيا» تبرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع «بيتابس مصر» و«ڤاليو» لتزويد عملائها بخدمات الدفع الإلكتروني وحلول تمويل أعمال تشطيب الوحدات السكنية

أعلنت اليوم شركة «إنرشيا» وشركتي «بيتابس مصر» و«ڤاليو» للتمويل الاستهلاكي، وهي الشركة الرائدة في توفير حلول وبرامج البيع بالتقسيط عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية، التابعتين لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية سيتم بمقتضاها تزويد عملاء شركة «إنرشيا» بحلول الدفع الإلكتروني لتشمل سداد مصروفات الصيانة الدورية وتكاليف حجز الوحدات وذلك من خلال منصة «بيتابس مصر».

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة «ڤاليو»، في إطار الاتفاقية بتقديم تسهيلات تمويلية لأعمال تشطيب الوحدات السكنية لعملاء «إنرشيا»، والتي تتضمن توفير برامج تقسيط ميسرة لتكاليف أعمال التشطيب والتأثيث بالكامل، وتتراوح مدتها بين 12 و48 شهرًا، وتصل قيمتها إلى 2.4 مليون جنيه لكل عميل.

وتمثل هذه الاتفاقية المشروع الأول من نوعه في قطاع العقارات المصري والتي تهدف إلى استخدام الحلول الرقمية لتوفير أعلى مستويات الراحة وتيسير سداد التكاليف للعملاء، فضلًا عن تعزيز الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة (كوفيد-19).

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كلاً من هاني سليمان، المدير العام لشركة «بيتابس مصر»، وأحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنرشيا»، ومحمد الفقي، الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو».

وفي هذا السياق، أعرب هاني سليمان، المدير العام لشركة «بيتابس مصر» عن سعادته بتوفير حلول جديدة في قطاع التطوير العقاري بالتعاون مع شركة «إنرشيا»، كما أنها تعد الخطوة الأولى نحو تحقيق التكامل الرقمي من أجل تزويد العملاء بتجربة دفع أكثر سهولة.

وأشاد سليمان بهذه الشراكة التي تهدف إلى توسيع نطاق شبكة خدمات ومنتجات الشركة، مما يتيح للعملاء المصريين إمكانية سداد مدفوعاتهم بأمان دون عناء وذلك من خلال استخدام باقة شاملة من طرق الدفع الإلكتروني بالتعاون مع بنك مصر علاوة على تعزيز المعاملات الرقمية كجزء من التوجه نحو خلق مجتمع غير نقدي بالسوق المصري.وتحرص شركة «إنرشيا» على توفير باقة متكاملة من المزايا والحلول لعملائها من خلال منصات سهلة الاستخدام.

وتمثل هذه التطورات جزء من خطة التوسع في خدمات الشركة، وتتزامن مع الاستجابة للتغييرات الجذرية التي شهدتها العمليات التشغيلية لسوق العقارات على الصعيد المحلي والعالمي جراء انتشار فيروس (كوفيد-19).

ومن جانبه، أوضح أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنرشيا» أن هذه الشراكة تأتي في إطار الاستراتيجية التطلعية التي تتبناها الشركة لتأسيس مدن ذكية تواكب مختلف التغيرات التي تشهدها أنماط الحياة.

وأضاف أن قطاع العقارات يشهد حاليًا تغييرات غير مسبوقة من التحول الرقمي، والتي أصبحت ضرورية في العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التي فرضها وباء (كوفيد-19).

كما تؤمن شركته بأهمية دور خدمات التجارة الإلكترونية وحلول الدفع عبر الإنترنت في مساعدة البلاد على تعزيز مبادرة الشمول المالي والحد من تداعيات انتشار الوباء خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على استمرارية الأعمال.

في السياق ذاته، أوضح محمد الفقي، الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، أن الشراكة الاستراتيجية مع «إنرشيا» تعكس التزام «ڤاليو» المتجدد بتوفير منصة شاملة لخدمات وحلول التقسيط بالسوق المصري.

وأشار الفقي إلى نموذج الأعمال الفريد الذي تتبناه «ڤاليو» ويتمثل محوره الرئيسي في تعزيز خدمة وتجربة العملاء عبر توفير باقة من الحلول التمويلية المصممة بعناية لتلبية مختلف الاحتياجات المالية.

وأعرب الفقي عن اعتزازه بتقديم حلول تمويل أعمال تشطيب وتأثيث الوحدات السكنية لعملاء «إنرشيا» لدعمهم في تحقيق نمط الحياة الذي يرقى إلى أذواقهم وتطلعاتهم.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس لتعزيز التكامل بين مختلف قطاعاتها التشغيلية عبر الترويج لمختلف الخدمات والمنتجات التي يقدمها قطاع التمويل غير المصرفي سعيًا إلى تزويد العملاء بباقة متكاملة من الحلول التمويلية المصممة بعناية لتلبية مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم.