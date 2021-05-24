خالد عكاشة: العالم في حاجة لسماع صوت فلسطيني موحد.. ويبرز جهود مصر

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية، قدمت جهودًا متنوعة في القضية الفلسطينية، خاصة بعد التصعيدات الأخيرة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينين، حيث نالت الجهود المصرية إشادات الجميع، مؤكدًا أن مصر وصلت لوقف إطلاق النار بدون أي شروط من الطرفين، وهذا الأمر يحسب لنا بشكل كبير.

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن مصر ترى أهمية في نقل القضية الفلسطينية للاهتمام العالمي، ونبدأ في مرحلة التفاوض، متوقعًا التزام كل الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار، وهم مدركين حجم الجهد المصري لتثبيت الأوضاع على الأرض.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن العالم أجمع في حاجة للاستماع إلى صوت فلسطيني واحد موحد، موضحًا أن رجال المخابرات العامة المصرية كانوا يمثلون العرب جميعا في جهودهم الكبيرة للتوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، ووقف إطلاق النار بدون شروط، يأتي نتيجة ثقة كل الأطراف في مصر.

وأردف العميد خالد عكاشة، أن هناك توجيها رئاسيا بتشكيل مسار سياسي في فلسطين، لفتح آفاق مختلفة نستثمر فيها الاهتمام الدولي لإحياء القضية الفلسطينية وعودتها للأولويات مجددًا، وذلك بعد النجاح في وقف إطلاق النار والتوصل لهدنة هناك، والإدارة الأمريكية تستطلع الأوضاع في فلسطين وتحاول الاستماع لرؤى كل من القاهرة وعمان ورام الله.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية يضر أكثر مما ينفع، ويجب تفعيل ملف المصالحة.