«رياضة النواب» توصي بزيادة موازنة وزارة الشباب
رئيس اللجنة: دورها لا يقل عن وزارتي الصحة والتعليم
كتب:
محمد يوسف
07:52 م | الإثنين 24 مايو 2021
مجلس النواب
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، موازنة المجلس القومي للرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة.
وانتقدت لجنة الشباب، تخفيض وزارة التخطيط، موازنة وزارة الشباب من مليار و700 مليون جنيه، إلى 829 مليون جنيه، وهو ما سيؤثر على المشروعات التي ستنفذها الوزارة لتطوير مراكز الشباب.
وأكد رئيس لجنة الشباب، اأن وزارة الشباب ليست أقل في الأهمية من وارتي التربية والتعليم والصحة، فدورها مهم جدا في بناء الإنسان المصري، مشددا على مسيؤولي وزارة التخطيط الذين حضروا الاجتماع، بضرورة إظهار رد فعل قوي، من خلال دعم وزارة الشباب، حتى تتمكن من تأدية دورها.
وتابع: «ضعف موزانة وزارة الشباب، يتسبب في مشكلات كبيرة للنواب، خاصة إنهم يعانون من نقص الخدمات فى مراكز الشباب، وعندما يطالبون بالحصول على الخدمات، يصطدمون بعجز الموازنة».
ودعا رئيس لجنة الشباب، مسئولى وزارة الشباب والرياضة، لاجتماع خلال الفترة المقبلة، للتعرف على الجدوى الاقتصادية من إنشاء الوزارة عدد من الأندية الرياضية، تحت مسمي «النادي».
وفي نهاية الاجتماع، انتقد رئيس لجنة الشباب مسئولى الخطة والموازنة بوزارة المالية، لعدم الالتزام بحضور الاجتماع المخصص لمناقشة موزانة ديوان عام وزارة الشباب.