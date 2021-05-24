«رياضة النواب» توصي بزيادة موازنة وزارة الشباب

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، موازنة المجلس القومي للرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وانتقدت لجنة الشباب، تخفيض وزارة التخطيط، موازنة وزارة الشباب من مليار و700 مليون جنيه، إلى 829 مليون جنيه، وهو ما سيؤثر على المشروعات التي ستنفذها الوزارة لتطوير مراكز الشباب.

وأكد رئيس لجنة الشباب، اأن وزارة الشباب ليست أقل في الأهمية من وارتي التربية والتعليم والصحة، فدورها مهم جدا في بناء الإنسان المصري، مشددا على مسيؤولي وزارة التخطيط الذين حضروا الاجتماع، بضرورة إظهار رد فعل قوي، من خلال دعم وزارة الشباب، حتى تتمكن من تأدية دورها.

وتابع: «ضعف موزانة وزارة الشباب، يتسبب في مشكلات كبيرة للنواب، خاصة إنهم يعانون من نقص الخدمات فى مراكز الشباب، وعندما يطالبون بالحصول على الخدمات، يصطدمون بعجز الموازنة».

ودعا رئيس لجنة الشباب، مسئولى وزارة الشباب والرياضة، لاجتماع خلال الفترة المقبلة، للتعرف على الجدوى الاقتصادية من إنشاء الوزارة عدد من الأندية الرياضية، تحت مسمي «النادي».

وفي نهاية الاجتماع، انتقد رئيس لجنة الشباب مسئولى الخطة والموازنة بوزارة المالية، لعدم الالتزام بحضور الاجتماع المخصص لمناقشة موزانة ديوان عام وزارة الشباب.