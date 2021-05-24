طرح فيلم «سقراط ونبيلة» في السينمات 16 يونيه

أعلن الفنان محمد عبدالعظيم، طرح فيلم «سقراط ونبيلة»، للفنان أشرف عبدالباقي، اعتبارًا من يوم 16 يونيه.

وكتب محمد عبدالعظيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «عرض فيلم سقراط ونبيلة، بجميع محافظات مصر، ابتداءً من الأربعاء ١٦ يونيه، و جميع دور العرض بالإمارات والسعودية والكويت ابتداءً من الأربعاء ٢ يونيه».

فيلم «سقراط ونبيلة»، من تأليف عبدالفتاح كمال، إخراج هشام الشافعي، بطولة أشرف عبدالباقي وأحمد فتحي والراقصة دينا ومحمد فهيم وشريف أبوهميلة والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف.

وكان المنتج أشرف كمال، أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن: «تحمست لتجربة فيلم سقراط ونبيلة، لأنه فيلم يطرح قضية مهمة، وهي الصراع بين الأجيال، وذلك من خلال كوميديا الموقف، فمن المهم مناقشة مثل هذه القضايا التي تواجه أغلب الأسر المصرية، والكوميديا تعتبر وسيطا رائعا لتوصيل رسالة الفيلم للجمهور، خاصة أن السيناريو مكتب بشكل رائع».

وفي سياق متصل، كشف الفنان محمد عبدالعظيم، أحد أبطال فيلم «الشنطة»، موعد عرض الفيلم في دور العرض، مؤكّدًا أنَّه سيكون متاحًا للجمهور اعتبارًا من منتصف شهر يونيو المقبل.

ونشر «عبدالعظيم»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوستر فيلم «الشنطة»، معلقًا عليه بقوله: «فيلم الشنطة 15 يونيو بجميع دور العرض».

فيلم «الشنطة»، من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم وبطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والطفلة بيزي، وظهور خاص للنجم محمد لطفي، ومن إخراج أحمد البدري.

يذكر أن الفنان محمد عبد العظيم، كانت بدايته من خلال المسرح وتحديداً مسرح الهناجر والمسرح الحر، قبل أن يقتحم مجال السينما من خلال المشاركة بفيلم (كليفتي) عام 2004، ثم فيلم (دم الغزال) بالعام التالي، لتتوالى أعماله ما بين السينما والتلفزيون، والتي من أبرزها (دهشة، فاصل ونعود، أسماء).