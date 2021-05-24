عبدالمنعم سعيد عن اتصال بايدن بالرئيس: المياه بدأت تعود لمجاريها

علق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، على الاتصال الثاني الذي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «أعتقد أن المياه بدأت تعود لمجاريها والغشاوة بدأت ترتفع عن البيت الأبيض، وبايدن تأخر في المكالمة الأولى، لكن الإدارة الأمريكية بدأت ترى القدرة المصرية على الأرض في التعامل الحرفي عالي القدرة مع الأطراف المختلفة والمتحاربة».

وأضاف سعيد في لقاء عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «on»، أن بايدن يعرف أن مصر لعبت دورا مهما في استقرار الوضع في ليبيا، وأن لديها قضايا تحب الحديث فيها، مثل قضايا سد النهضة والقضية الفلسطينية والحرب التي دارت في غزة تحرز تقدما كبيرا.

وحول الدور الأمريكي في ملف السد الإثيوبي، قال المحلل السياسي إن هذه الإدارة ستكون أبطأ من الإدارة السابقة التي كانت تعتمد على دونالد ترامب شخصيا ومدى علاقته برؤساء الدول، وربما يكون لهذا البطء المتوقع فائدة، كون التشاور المطول داخل البيت الامريكي يفرز نظره أعمق للأمور.

وتوقع السعيد أن يحصل الرئيس الأمريكي جو بادين على بعض الوقت في ردة فعله تجاه سد النهضة، رغم وجود سوابق في الإدارة السابقة في التعامل مع الملف، وكانت قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق لكافة الأطراف قبل أن تهرب أديس أبابا من توقيعه: «علينا في مصر وعبر مؤسساتنا المختلفة أن نواصل التشاور وإبداء الرؤى مكع الإدارة الامريكية الجديدة للبناء على ما تم تحقيقه مع الإدارة السابقة التي إطلعت بعمق على الملف».