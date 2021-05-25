عاجل.. السيطرة على حريق بمركز الجهازة الهضمي بجامعة المنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في الدقهلية من السيطرة على حريق محدود داخل مركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة الليلة، بدأ بماس كهربائي في لمبة، تسبب في اشتعال النار في «كنبة» بقسم العلاج الاقتصادي، وتمت السيطرة عليه سريعا دون حدوث أي إصابات أو اختناقات ولم يتم نقل أي مريض من مكانه، وهو ما أكد عليه بيان رئاسة مركز الجهاز الهضمين أن استدعاء قوات الإطفاء كان كإجراء احترازي وتمت السيطرة على الدخان ولا توجد أي تلفيات أو حالات اختناق.

بلاغ بنشوب حريق في مركز الجهاز الهضمي

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول النصورة، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في مركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة.

هرعت إلى مكان الحادث 6 سيارات إطفاء، و3 سيارات إسعاف، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على مصدر الدخان داخل المركز.

بيان المركز عن الحريق

وأصدر مركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، بيانا نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أكد فيه أن ما حدث هو ماس كهربائى بغرفة بقسم العلاج الاقتصادى بإحدى لمبات الإضاءة نتج عنه دخان كثيف وتم استدعاء الحماية المدنية كإجراء احترازي وتمت السيطرة على الدخان ولا توجد أي تلفيات أو حالات اختناق».

وقال مصدر مسؤول إن ماسا كهربائيا في إحدى اللمبات الكهربائية في القسم الاقتصادي تسببت في انبعاث الدخان من كنبة جلد أسفل اللمبة، وكإجراء احترازي، تم إبلاغ الإطفاء، والذي حضر على الفور، وتمت السيطرة على مصدر الدخان، دون أن يتسبب في أي إزعاج للمرضى داخل المركز، ولم يتم نقل مريض من مكانه.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.