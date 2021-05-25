كان بيعالجها بمياه البحر.. تفاصيل إصابة شريف دسوقي قبل بتر قدمه

أجرى الفنان شريف دسوقي عملية جراحية، مساء الإثنين، أسفرت عن بتر قدمه، وذلك حسبما أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

شريف دسوقي، كان قد أصيب نهاية العام الماضي، خلال كواليس أحد مشاهد فيلم «وقفة رجالة»، حتى تدهورت حالته مع الوقت، وتسببت له في خراج عمقه أكثر من 7 سنتيمتر.

وكان شريف دسوقي، قد يتردد على المستشفيات من آن لآخر، بشأن علاجها، حتى نصحه أحد الأطباء بوضعها في مياه البحر، إذ كان يسافر إلى الإسكندرية -مسقط رأسه- وقضاء بعض الوقت داخل المياه هناك.

وكشف شريف دسوقي، كواليس المشهد الذي تسبب في إصابته، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قائلا: «كنا بنصور في الغردقة حوالي 6 أيام تصوير، وفيه شوت قعدنا فيه 4 ساعات، وكانوا بيجربوا فيه حاجة لأول مرة، وهي حاجة تشبه عملية مساج ماء البحر، فأنا بخبرتي في نزول البحر كوني من إسكندرية، قلت يا جماعة ده خطر، بخار البحر والملح وضخها بخراطيم هوا عشان تعمل مساج».

وأكد شريف دسوقي بقوله: «بعد ساعة بدأت الناس تختنق، وبدأ الممثلين يشتكوا، لكن أنا مقدرتش أكمل، وأغمى عليا والناس افتكرت إن جالي جلطة»، متابعًا: «طلع لي خراج في رجلي وقتها وحسيت بتنميلة شديدة، وتطور الأمر إلى تدخل جراحي.. وكنت أتألم جدًا لو حد قرب ناحية رجلي من على مسافة 20 سنتيمتر حتى».

وتابع: «أحمد الجنايني اللي كان طاير بيا وقت الفيلم.. مرفعش تليفون عليا يطمن عليا، بس خد مني 1500 جنيه حق عربية الإسعاف اللي رجعتني عشان أروح المستشفى»، مؤكدًا: «صرفت على رجلي أكتر من 26 ألف جنيه».

ويشارك في بطولة «وقفة رجالة» ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، أمينة خليل، محمد سلام، من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندي.