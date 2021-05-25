«مفاوضات فيينا» حول الاتفاق النووي الإيراني تتجه لجولة خامسة

قال المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، في تغريدة، إن: «في طريقنا إلى فيينا لجولة خامسة حول الاتفاق النووي الإيراني»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، قال في وقت سابق، إن الجولة الخامسة المنتظرة من المفاوضات قد تكون هي الأخيرة.,

وتوقع أوليانوف، أن تصل المفاوضات إلى نتيجة في أوائل شهر يونيو المقبل.

وتستضيف العاصمة النمساوية «فيينا»، اجتماعات دورية للجنة المتخصصة بالاتفاق النووي الإيراني، وتم إنشاء 3 مجموعات خبراء، تبحث اثنتان منها رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والخطوات الملموسة التي يجب أن تتخذها طهران وواشنطن لاستعادة الاتفاق النووي بالكامل، أما مهمة فريق الخبراء الثالث فتتمثل في الاتفاق على تسلسل هذه الخطوات.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال أمس الاول الأحد، إن بلاده ستواصل مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف روحاني، خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادية في الحكومة، إن أرقام نمو الإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية في البلاد، تعد خير دليل على عدم جدوى سياسة الولايات المتحدة الخاصة بالضغط الأقصى، الأمر الذي أجبرهم على الاعتراف بفشل هذه السياسات، وبالنظر إلى المحادثات الأخيرة في فيينا.

وأضاف الرئيس الإيراني، أن الولايات المتحدة، أعلنت بشكل صريح عزمها رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي، موضحا أن بلاده ستواصل المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال أمس الاثنين، إن اجتماعات اللجنة المشتركة حول استئناف الاتفاق النووي الإيراني ستتواصل هذا الأسبوع.

وأشار زاده، إلى أن بلاده لا تفكر في أي وقت بإنهاء مفاوضات فيينا إلا عندما يتم تأمين جميع مصالح الشعب الإيراني، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.