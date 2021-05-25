«قرقاش»: الإمارات تؤمن بمركزية دور القاهرة في قضايا المنطقة

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد، إن دعم بلاده للجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة يمثل توجه الدولة العقلاني وإيمانها بمركزية دور القاهرة في قضايا المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح قرقاش، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن اتصال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعبيره عن دعم الإمارات للجهود المصرية نحو وقف إطلاق النار في غزة، وحقن دماء المدنيين يمثل توجه الإمارات العقلاني وإيمانها بمركزية الدور المصري في قضايا المنطقة.

«قرقاش»: مقاصد الإمارات الواقعية والحكيمة تصب في مصلحة دول المنطقة وشعوبها.

وأضاف قرقاش، أن مقاصد الإمارات الواقعية والحكيمة تصب في مصلحة دول المنطقة وشعوبها.

وكان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، رحب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي، بوقف إطلاق النار في غزة، معبرا عن دعم الإمارات للجهود المصرية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأثنى بن زايد، على الجهود المصرية التي أدت إلى وقف إطلاق النار في القطاع، والدور الإنساني الهام الذي قام به الرئيس المصري للتهدئة وحقن دماء المدنيين الأبرياء وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام».

وكان وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة الماضية، على إثر وساطة مصرية، بعد 11 يوماً من الضربات العنيفة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وعدة مواقع عدة لحركة «حماس»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوقعت جولة التصعيد الأخيرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ما يقارب من 248 شهيدا فلسطينياً، بينهم العشرات من الأطفال، فيما سقط 13 قتيلاً من الجانب الإسرائيلي.

من جانبها، تعهدت مصر تقديم مساعدة قيمتها 500 مليون دولار إلى غزة للمساهمة في اعادة إعمار القطاع، فيما أعلن «الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ» التابع للأمم المتحدة تخصيصه 18.5 مليون دولار للجهود الإنسانية.