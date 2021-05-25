مقتل خبير عسكري بـ«حزب الله» اللبناني في غارة لـ«التحالف العربي» باليمن

قالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إن خبيرا عسكريا لـ«حزب الله» اللبناني، قُتل في غارة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، غرب «مأرب» شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء».

وكان «التحالف العربي»، أعلن امس الاثنين، إحباط هجوما بزورق مفخخ أطلقه الحوثيون بالبحر الأحمر، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأضاف التحالف، أنه تم إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الحوثيين الإرهابين بجنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى استمرار تهديد الحوثيين لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وكانت قوات الجيش الوطني اليمني، أعلنت امس الاثنين، إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون واستهدفت إحداهما سوقا شعبيا، في محافظة «مأرب»، ما تسبب في إصابة 3 يمنيين بجروح خطيرة.

من جانبه، استنكر وزير الاعلام اليمني، معمر الارياني باشد العبارات قيام الحوثيين المدعومين من ايران باستهداف سوق شعبي في مديرية رغوان بمحافظة مارب باستخدام طائرة مسيرة ايرانية الصنع، وفقا لما ذكرته وكالة «سبأ» اليمنية.