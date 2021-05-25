استئصال ورم من مرارة مواطن في المحلة الكبرى

أجرى فريق طبي بالمستشفي الخيرية في مدينة المحلة الكبري عملية جراحية دقيقة لإستئصال ورم خطير وزنه 150 جراما من مرارة مواطن، اليوم، وجرى حجز المريض بأحد أقسام المستشفى بعد نجاح العملية، لمتابعة حالته الصحية.

الفريق الطبي يستغرق 90 دقيقة لإجراء العملية

واستغرق الفريق الطبي الذي ضم «الدكتور إبراهيم أبوالعطا أخصائي الجراحة والدكتور إبراهيم صلاح أخصائي التخدير وعدد من فنيات التمريض»، قرابة الساعه والنصف لاستئصال الورم الدقيق حفاظا على حياة المريض .

مصادر طبية: استئصال الورم المراري من أخطر العمليات الجراحية

وأفادت مصادر طبية أن تلك العمليات الجراحية نادرة ودقيقة جدا، لافتة إلى نجاح الفريق الطبي إجرائها خلال وقت قياسي وهو ما لاقي استحسان قيادات المستشفى وذوي المريض الذين تقدموا بالشكر للفريق الطبي.

وأكد المهندس مصطفي أبو الخير رئيس مجلس إدارة المستشفي أن العيادات الطبية وقسم علاج مرضي الأورام يتم فتجه لإجراء أشعة «المامو جرام»، بأسعار مخفضة لجميع المرضي المترددين يوميا على المستشفى مستشهدا بأداء الأطباء والفريق الطبي المعاون لهم فضلا عن طاقم التمريض المحترف في رعاية المرضى.

وكيل صحة بالغربية يوجه الشكر للأطقم الطبية المشاركه في مواجهه كورونا

من جهة أخرى، أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا، اليوم، بمستشفيات الغربية عقب التأكد من سلبية نتائج التحاليل والمسحات الخاصة.

وكشف «حميده»، وكيل الصحة أن الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يشددان على العمل بكل جدية من أجل تحقيق أفضل سبل الراحة والعناية بالمرضى المصابين بكورونا، إلى جانب التوعية بإتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين مشيرا إلى مناشدة المواطنين بسرعة التسجيل بالموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح.

كما تقدم الدكتور عبد الناصر حميده وكيل الوزارة بكل الشكر والتقدير لجميع أفراد الأطقم الطبية والتمريضي على ما بذلوه ويبذلونه من جهد في رعاية المصابين والتصدي للجائحة.