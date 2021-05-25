محافظ القليوبية يتابع المشروعات التنموية في بنها والخانكة وقليوب

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية، اليوم، بعدد من المدن والأحياء لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع وأعمال التطوير التي تتم بها بالإضافة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، لدفع الأعمال وتذليل العقبات لتسليم تلك المشروعات في أقرب وقت لخدمة المواطنين.

كورنيش النيل متنفس حضاري لأهالي بنها والمحافظ يناشد المواطنين الحفاظ عليه

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها الجاري تطويره، وأوشكت الشركة المنفذة على تسليمه ليكون متنفسا حضاريا لمواطني المحافظة، حيث التقى المحافظ بمهندسي ومسئولي الموقع وتفقد مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف وبلاط الأرضيات والإنارة والتشجير وجاري أعمال دهان الأسوار وبعض الأعمال البسيطة، في مداخل ومخارج الكورنيش حيث وجه الهجان بدفع وسرعة الانتهاء من المشروع.

وناشد المحافظ المواطنين بالحفاظ على الأعمال التي تتم بالكورنيش وبشوارع مدينة بنها وميادينها، مؤكدا أن المحافظة تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإتاحة بيئة حضارية وجو مناسب لهم .

إحياء مشروع 30 مليون بيضة بالخانكة

وخلال الجولة تفقد المحافظ مشروع 30 مليون بيضة بمدينة الخانكة، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع ،حيث تفقد 2 عنبر تربية تبلغ طاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، وخلال الجولة استمع المحافظ من الدكتورة أمل العسيلي مدير عام الطب البيطري بالقليوبية إلى شرح تفصيلي للمشروع ووجه بدفع عجلة الإنتاج مع رفع كفاءة عنابر الإنتاج والتربية

الانتهاء من 99% من أعمال تطوير مستشفي الخانكة بتكلفة 220 مليون جنيه

كما تفقد المحافظ مستشفى الخانكة المركزي، بعد تطويرها بمبلغ 220 مليون جنيه، تضم 110 سرير إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، و17 سريرا للعناية المركزة وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 99% وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.

وتفقد «الهجان»، أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، بعد الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، مشددا على ضرورة الإنتهاء من أعمال الفرش الطبي، وتركيب الأجهزة لإدخال المستشفي الخدمة في أقرب وقت ممكن، لتساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين بالمنطقة.

100 سرير لمرضي الدرن بصدر 23 يوليو

كما تفقد المحافظ، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، والتي تم الانتهاء من تطويرها وهي تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة،كما تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.

وخلال الجولة أكد مدير المستشفى أنه تم فتح العيادات الخارجية وتم استقبال مرضى الدرن والصدر، حيث تم توفير مبنى بمدخل مستقل لتقديم الخدمة في تلك العيادات، كما سيتم توفير 100 سرير بطابق منفصل للمرضى الذين سيتم حجزهم عن طريق العيادات الخارجية من مرضى الصدر والدرن .

وأكد المحافظ أن مستشفى الخانكة المركزي ومستشفى 23 يوليو سيكونا صرحان طبيان يضافان إلى منظومة الصحة بالمحافظة، إذ سيقدمان خدمة طبية متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها .

الطريق الزراعي والطريق الدائري واجهة المحافظة بقليوب وشبرا

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال النظافة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذيه بالمحافظة لرفع كفاءة الطريق الزراعي والطريق الدائري بنطاق قليوب وحي غرب شبرا الخيمة، حيث قامت الأجهزة التنفيذيه لمجلس مدينه قليوب برئاسة مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة بأعمال رفع تراكمات القمامة وردش المباني، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتكدس السيارات، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار ومراجعه أعمدة الإنارة ودهان البلدورات

وقد شدد الهجان علي ضرورة المتابعة المستمره و الدائمة للحفاظ على المظهر الحضاري على الطريق الزراعي .