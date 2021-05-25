تشييع جنازة شقيقة نانسي صلاح من السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

أعلنت الفنانة الشابة نانسي صلاح، وفاة شقيقتها الكبرى وذلك بعد يومين من وفاة والدتها، وذلك حسب ما أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.

توفيت والدة نانسي صلاح منذ يومين ولحقت بها الابنة الكبرى

ونشرت نانسي صلاح، صورة تجمعها بشقيقتها الكبرى عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، معلقة عليها بقولها: البقاء والدوام لله وحده لله ما أعطى ولله ما أخذ انتقلت إلى رحمة الله أختي الكبيرة وأمي التانية ميرفت عبد الفتاح.

وتابعت: العزاء والدفنة بإذن الله في المقابر، مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الضهر الساعة 11.51 اللهم أجرنا في مصيبتنا، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته أمين يارب العالمين، قلبى واجعنى يارب برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة.

ويوم 23 مايو الماضي توفيت والدة نانسي صلاح، والتي نعتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.