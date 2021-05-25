وزيرا التعليم العالي والاتصالات يتابعان تنفيذ مشروعات التحول الرقمي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا أمس الاثنين، لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة بين الوزارتين في مجال التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، بحضور المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية ورئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية مشروع الجامعات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية وتطوير والبنية المعلوماتية بها؛ لتلبية متطلباتها في تحقيق التحول الرقمي.

وأشار الدكتور عبد الغفار إلى أبرز مجالات التعاون المشترك بين الوزارتين والتي تشمل تنفيذ مشروع منظومة الاختبارات المميكنة، وتطبيقات الجامعات الذكية بهدف تحويل الجامعات إلى جامعات رقمية ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها، فضلًا عن تنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن إجمالي عدد مشروعات التعاون بين الوزارتين يبلغ 11 مشروعًا بميزانية تزيد عن 4.7 مليار جنيه، على رأسهم مشروع منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية «القطاع الطبي»، وتطبيقات الجامعات الذكية ومبادرة المحتوى التعليمي الإبداعي، مشيرًا إلى ضرورة تنفيد تجربة اختبارات الفصل الدراسي الثاني على كليات القطاع الصحي في أكبر عدد ممكن من الجامعات.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت على أن هناك العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين لتطوير منظومة التعليم الجامعي باستخدام التكنولوجيا في إطار الجهود المبذولة لتمكين كافة قطاعات الدولة من التحول الرقمي في ضوء استراتيجية مصر الرقمية، ولإعداد الكوادر البشرية في مجالات التكنولوجيا وخلق بيئة محفزة للإبداع الرقمي.

وأوضح وزير الاتصالات أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية بالتنسيق بين الوزارتين، لمتابعة وتقييم الموقف التنفيذي لمشروع الجامعات الرقمية وتقديم الدعم الفني اللازم، فضلا عن تحديد المعايير المطلوب توافرها في الجامعات الرقمية وخارطة الطريق، لتحقيق هذه المعايير بهدف تعميم التجربة بالجامعات الخاصة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعا في نشر مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية بالجامعات الإقليمية والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارتين لإتاحة التدريب التقني لطلاب الجامعات وشباب المحافظات وتحفيز الشباب على العمل الابتكاري وريادة الأعمال.

وتناول الاجتماع المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، وهي تطبيق نظم المتابعة للمشروعات القومية، وتطبيقات منظومة التكليفات والمتابعة والدورة المستندية المتكاملة، ونظام إدارة التعليم LMS، وكذلك تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها، وتشمل تطبيقات الجامعات الذكية، والتعاون في مجال المجتمعات التكنولوجية بالجامعات، وإنشاء معامل متخصصة في تكنولوجيا إنترنت الأشياء.

حضر الاجتماع من وزارة التعليم العالي الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الإستراتيجي، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، وأحمد الشيخ، رئيس قطاع التنمية والخدمات، والمهندس ناصر الأمير، مدير وحدة التحول الرقمي.

فيما حضر الاجتماع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس وليد شلبي، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الخدمات التكنولوجية قطاع الاتصالات والبنية الأساسية، والمهندسة عزة يحيى، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات تطوير البنية التكنولوجية - قطاع البنية المعلوماتية، والمهندس فريد زكي، مدير إدارة تجهيزات مراكز استضافة البيانات قطاع الاتصالات والبنية الأساسية، والمهندس خالد متولي، مدير إدارة تطوير الخدمات الحكومية للقطاع الصحي وقطاع البنية المعلوماتية.