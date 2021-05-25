قتل ابنة خالته وأشعل النار في الجثة.. حبس ماسح أحذية بكوم أمبو 4 أيام

أمرت النيابة العامة بمركز كوم امبو في أسوان، اليوم، قراراً بحبس ماسح أحذية قتل ابنة خالته طعنا وأشعل النيران فيها داخل منزلها بقرية سبيل العرب ، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كشف لغز الجريمة

وكان رجال المباحث بمديرية أمن أسوان بالتعاون مع رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو، تمكنوا أمس من كشف لغز العثور علي جثة فتاة متفحمة منذ يومين داخل منزلها بقرية سبيل العرب التابعة لمركز شرطة كوم أمبو، وتم نقل الجثة لمشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة .

ابن خالتها الجاني أراد التعدي الجنسي عليها

وتبين من تحريات رجال المباحث بمديرية أمن أسوان ومباحث كوم أمبو برئاسة المقدم عمرو علام رئيس مباحث كوم أمبو، أن الجاني «أ. ع»، 21 عامًا، ماسح أحذية ومقيم بكوم أمبو، ابن خالة المجني عليها، قتل المجني عليها طعنا بعد محاولته التعدي عليها جنسياً وأشعل النار فيها، ما أدى إلى إشتعال النيران في المنزل وتفحم الجثة بالكامل .

تحريات المباحث أثبتت الشبهة الجنائية

وكانت تحريات رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، كشفت أمس، عن وجود شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة فتاة متفحمة أمس داخل منزلها بقرية سبيل العرب التابعة لدائرة المركز.

ورود بلاغ بالواقعة

وورد بلاغ إلى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان من إدارة وحدة الحماية المدنية بكوم أمبو، يفيد باندلاع النيران في منزل بقرية سبيل العرب التابعة لدائرة مركز شرطة كوم أمبو، وعلى الفور أمر مدير الأمن بسرعة انتقال رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه.

فحص المنزل

وبالفحص تبين العثور على جثة متفحة لفتاة تدعى «م.و»، 14 عامًا، مقيمة بذات المنزل المحترق، ونُقلت الجثة إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة، وتم تشكيل فريق من رجال المباحث برئاسة رئيس مباحث مركز كوم امبو وبمساعدة النقباء محمود رمضان ومحمد عبيد ومحمد عماد معاوني المباحث.

واصطحب فريق من النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات المتهم وسط إجراءات أمنية مشددة إلي موقع الجريمة، حيث مثّل المتهم جريمة حرق جثة الفتاة داخل منزلها .