عبدالغفار يرأس اجتماع مجلس إدارة «القومي لعلوم البحار»: تكريم وإعارات واتفاقيات

ترأس خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أمس الإثنين، بحضور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد، ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والسادة أعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي بداية الجلسة، كرم الوزير الدكتور شوقي سبع على ما بذله من جهود خلال فترة توليه رئاسة شعبة المياه العذبة والبحيرات على مدار 8 سنوات السابقة.

ناقش المجلس التحضيرات النهائية لمؤتمر المعهد بعنوان "Pan African Conference on Ocean Science for Sustainable Development والمقرر عقده خلال الفترة من 7-9 ديسمبر 2021 بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو؛ بهدف وضع الخطة الأساسية 2030 للدول الإفريقية في مجال علوم البحار، واستعراض كل أنشطتها وبرامجها في هذا المجال بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فى علوم البحار، فضلاً عن إطلاق موقع إلكترونى لهذا المؤتمر يضم كل البرامج والأنشطة وكذلك المشاركين من مختلف الدول الإفريقية وغيرها.

واستعرض عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ما تمّ إنجازه خلال الفترة الماضية للعام 2021 من أنشطة وورش عمل، مشيراً إلى أنَّه في إطار العمل على تطوير الأداء البحثى للسادة الباحثين بالمعهد فقد أدرج المعهد لأول مرة في تصنيف المؤشر العالمي Scimago 2021 لتصنيف المؤسسات البحثية،حيث احتل المرتبة 398 عالميًا والمرتبة الثالثة محلياً على المعاهد البحثية التابعة للوزارة في تصنيف المؤسسات المصرية الحكومية وفقاً لمؤشر التأثير البحثي الرئيسي.

كما شغل المعهد المرتبة 759 عالميًا ضمن جميع الجامعات والمؤسسات البحثية الحكومية على مستوى العالم، والمرتبة الخامسة في الترتيب المحلي للمؤسسات البحثية المصرية للقطاع الحكومي في مؤشر Scimago، والمرتبة الحادية عشر إفريقيًا، والمرتبة الرابعة عشر ضمن مؤسسات دول الشرق الأوسط، وكذلك تقدم ترتيب مجلة المعهد Egyptian Journal of Aquatic Research فى النشر العلمي في Scopus حيث أصبحت Q1، والتي احتلت المركز الأول بين المعاهد البحثية، والثاني إفريقياً، والثالث على مستوى الشرق الأوسط في مجال البيولوجيا والإستزراع السمكي، إضافة إلى نجاح المعهد فى توفير احتياجات السفن البحثية «سلسبيل- اليرموك» في تنفيذ البرامج البحثية، واستعرض المجلس دور المعهد في تطوير وتحسين فرع المعهد للبحر الأحمر بالغردقة.

وأحيط المجلس علماً بتوقيع المعهد عدد من بروتوكولات التعاون مع كل من: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة العريش، وشركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية التابعة لهيئة قناة السويس، وكذلك الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد والسلطة الدولية لقاع المحيطات والتابعة للأمم المتحدة؛ بهدف نقل التكنولوجيا في مجال علوم البحار إلى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد من خلال إنشاء مركز تدريب يقوم المعهد بإعداده لخدمة الباحثين فى مصر والدول الإفريقية.

وتمّ خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بشؤون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد وتشمل: الترقيات، التعيينات، الإعارات.