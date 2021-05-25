كل ما تريد معرفته عن مشروع المجمع الصناعي الجديد في القليوبية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المجمع الصناعي الجديد لمجموعة العربي، منذ قليل، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحافظ القليوبية.

ويهتم المجمع الصناعي الجديد في القليوبية بإنتاج أجهزة الطهي، كما تفقد مدبولي خط إنتاج مصنع البوتاجاز في المحافظة.

مدبولي يفتتح مشروع المجمع الصناعي الجديد في القليوبية

وخلال الافتتاح، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على دعم الدولة للقطاع الخاص، باعتباره شريك مهم في مسيرة النهضة التنموية التي تنفذها مصر حاليا في مختلف القطاعات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتابع: «حققنا خطوات ملموسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تزال أمامنا بعض التحديات، ولذا فمن الضروري مشاركة القطاع الخاص في مواجهة هذه التحديات، والتي من بينها ضرورة العمل على توفير مليون فرصة عمل سنوياً، في ظل ظروف صعبة نظرًا لجائحة كورونا».

وخلال الجولة التفقدية، استمع مدبولي، لعرض تقديمي من المهندس محمد صلاح العربي، مدير مصنع البوتاجاز.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن مشروع المجمع الصناعي الجديد في القليوبية، وهي كالتالي:

- المُجمع الجديد أُنشئ على مساحة 27 ألف متر.

- يوفر ما يقرب من 2000 فرصة عمل.

- يضم المجمع مصنعين، أحدهما لإنتاج بوتاجازات «لاجيرمانيا» الإيطالية بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف وحدة سنويا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 70%.

- تم تجهيز مصنع بوتاجاز بأعلى مستوى ليُغطي احتياجات السوق المصرية، وأسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

- حصل المصنع على العديد من شهادات الجودة العالمية ومنها الأيزو 9001، وأمان الغذاء وعلامة المطابقة الأوروبية، والحفاظ على البيئة.

- تعتبر موديلات بوتاجاز «لاجيرمانيا» متنوعة، حيث تصل إلى 20 موديلا، وتتميز بتفردها بالأمان الكامل.

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- خلال الافتتاح، حرص مدبولي ومرافقيه على متابعة مراحل التصنيع التي تتم داخل المصنع.

- يأتي افتتاح المجمع في إطار دعم الحكومة للقطاع الخاص ومساندة رواد الأعمال في مصر.