عضو مجلس شيوخ يدعو لمبادرة تخفيض المهور في مطروح

دعا النائب رزق علواني عضو مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح، إلى تدشين مبادرة لتخفيف المهور عن الشباب بعد ارتفاعها خلال السنوات الأخيرة علي مستوى المحافظة والتي تجاوزت 250 ألف جنيه، لمساعدة الشباب في الإقبال علي الزواج.

وقال النائب في بيان له، اليوم: «هذه دعوة شخصية منى أنا ابنكم وأخوكم، رزق علوانى، إلى أهلى من مركز ومدينة السلوم غربا حتى مركز الحمام شرقا، ومركز ومدينه سيوه جنوبا من سكان محافظة مطروح جميع الفئات وبلا استثناء، إلى أولياء الأمور والآباء المسئولين عن أبنائهم وبناتهم ضرورة تخفيف المهور وتيسير الزواج على أبنائنا وبناتنا».

تأخير الزواج يضر بالفرد والمجتمع

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه يترتب على الزواج من المنافع والمصالح التى تعود على الفرد والمجتمع بالخير وفى تأخير الزواج نتيجة غلاء المهور من المفاسد الأخلاقية والاجتماعية ما لا يخفى على عاقل، مع حث الشريعة على تخفيف المهور وبيان أن البركة فى تيسير المهور، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره، وألا يكون الصداق كله ديناً، وألا يقصد الشخص بالإكثار المباهاة، وأن لا تكون الطريق التي يتوصل بها إلى الصداق محرمة».

القضاء علي أكبر عائق في إتمام الزواج في مطروح

وتابع: «أكبر عائق ليس فقط غلاء المهور لإتمام الزواج، ففى محافظة مطروح أمرين تم القضاء على السبب الأول وبقى العائق الثانى، والعائق الأول هو تكاليف وليمة الفرح وهذه تم حلها بفضل الله وتكاتف الناس على إقامة الأفراح تزامنا مع عيد الأضحى، والقضاء تماما على التكاليف الباهظة لحفل إتمام الزواج. وإلغاء مناسبة الزورة، التى تعقب الفرح بأسبوع، ولكن بقيت العقبة الثانية، وهى المغالاة فى المهور».

حلول لتخفيض المهور في الزواج بمطروح

واقترح عضو مجلس الشيوخ تقليل المهور بتفعيل ما يسمى بمهر العيلة، وجعل متوسط عام للمهور لا يتجاوز 50 ألف جنيه، ويكون ذلك باتفاق أدبى فيما بينهم، وأن تكون هناك مبادرة من رجال الأعمال والأغنياء على تقليل مهور بناتهم ليكونوا قدوة لبقية المجتمع للاقتداء بهم، وتبنى الدعاة من الأوقاف والأزهر هذه القضية وتكثيف الحديث عنها هذه الأيام لأنها الفترة التى يستعد فيها الكثيرون لإقامة أفراحهم فى عيد الأضحى.