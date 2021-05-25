محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مركز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، بمركز رعاية طفل قلتة بحي غرب، ضمن 13 مركزا تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم.

رافقه خلال الزيارة التي أجراها اليوم، محمد بشير رئيس حي غرب والدكتورة أماني ألبرت مدير المركز الصحي، واطمأن محافظ أسيوط على انتظام العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد وذلك للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة وإتباع خطوط السير المحددة وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم مشيدًا بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعامل العاملين مع المواطنين واستقبالهم حتى حصولهم على اللقاح منوهًا إلى إنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل يرجى توجيهيم بالاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل حيث يتم تطعيمه بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم.

تشغيل 13مركزا للتطعيم بلقاح كورونا

والتقى المحافظ ببعض المواطنين عقب حصولهم على التطعيم بالمركز مشيدًا بإقبالهم على التسجيل والحصول على اللقاح مشيرًا إلى استمرار جهود الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في 13 مركزًا تم تحديدها بمراكز المحافظة هي «المركز الصحي الحضري بالوليدية بحي شرق - مستشفى الايمان العام بالأربعين بحي غرب - وحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية - وحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج - مقر المركز الاقليمي لخدمات نقل الدم بحي غرب - مقر شركة البترول بجحدم - مركز صحة ديروط - مركز صحة منفلوط - مركز صحة أبنوب - مركز صحة الفتح - رعاية طفل قلتة بحي غرب - مركز صحة البدارى».

كان محافظ أسيوط، ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع