مشرد يتبنى كلبين ويبحث عن طعامهما في الشوارع

يسير بين السيارات في الشوراع، يبحث عن بقايا الطعام لكلبين صغيرين يحملهما علي يديه، رغم معاناته المادية وعدم وجود سكن يأويه، إلا أنه قرر أن يتحمل مسؤولية الكلبين والبحث لهما يوميا عن طعام، إضافة إلي التكفل بعنايتهما في مكان صغير ينام فيه داخل حديقة مفتوحة.

فيديو ينتشر علي السوشيال ميديا

وانتشر مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر شابا يحمل الكلاب علي كتفيه، مؤكدا أنه أطلق عليهما اسم «حلمي ونانسي»، وأنهما يعيشان معه في حديقة مفتوحة، وأضاف أنه ليس له مأوى سوى الحديقة إلا أنه يعمل على نظافة الكلبين باستمرار للحفاظ عليهما.

يعمل بجمع المخلفات ويعيش في حديقة مفتوحة

يعمل الشاب بحسب قوله في جمع المخلفات يوميا من الأوراق والبلاستيك وبيعها ليقتات من المكسب الضئيل، ووفقا للتعليقات المشورة على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الشاب يعيش بالقرب من محطة مترو سعد زغلول بمنطقة السيدة زينب، فيما أشار آخرون إلى أن الحديقة التي يقطن بها الشاب هي حديقة دار العلوم المجاورة لمحطة خدمات السيارات.

مواطنون يثنون علي فعله

وقالت الدكتورة نورة الشربيني في تعليق علي الفيديو «المفروض الناس دى اللى تتكرم عشان يكونوا قدوه لغيرهم عشان يعلموا الناس اللى معاها فلوس إن الفلوس مش كل حاجة، ممكن يكون معاك فلوس وجارك جعان وممكن ميكنش معاك فلوس تاكل، وتجرى بكلب على الطريق تبحث له عن أكل فى أى مكان هى دى الانسانية».

وعلقت سارة محمد: «الراحمون يرحمهم الله يوم تخرج أرواحهم من أجسامهم، استعجبت لمن لا يرحم والرحمة سبب في دخولنا الجنة لعل في فعل الرحمة ربنا يقبض روحك وتبعث علي ذلك فيرحمك الله من هول الذنوب أو يبعد عنك بلاء عظيم لا تعلمه».

وكتبت شيماء فوزي في تعليقها علي الفيديو: «الطيب المسكين ميحسش إلا باللي زيه والقلوب الطيبة تحنوا علي بعضها وتعرف بعضها.. ربنا يجازيه خير ويكرمه علشان أكرمهم».