أمل النجار: إصابة شريف دسوقي بكورونا لم تؤثر سلبا في بتر قدمه

أكدت الدكتورة أمل النجار، صديقة الفنان شريف دسوقي، والمتواجدة معه فى المستشفى، إصابته بفيروس كورونا، قائلة: «بالفعل الفنان شريف دسوقي عندما خضع لتحاليل وآشعة قبل إجراء العملية، تم اكتشاف إصابته بكورونا».

وأضافت الدكتورة أمل النجار فى تصريحات لـ«الوطن»: «تحدثت حينها مع الدكتور المعالج، وكشف لى أن الفيروس فى جسده ضعيف للغاية، وليس له أى تأثير على إجراء العملية، ولا يوجد هناك مشكلة لإجرائها على الفور»، موضحة أن «الدكتور المعالج أخبرنا، إنه حال كانت تأثير فيروس كورونا قوي عليه، فكان ذلك سيتسبب في تأجيل العملية، لكن لحسن الحظ أنه ضعيف للغاية، وفي مراحله الأخيرة».

وتابعت: «الفنان شريف دسوقي فنان جميل وطيب على المستوى الشخصي، وربنا بيحبه أنه وقفله ناس كتير حلوة تكون جنبه، زى بدرية طلبة ونهال عنبر وغيرهم، ربنا يشفيه».

وكانت الفنانة بدرية طلبة، كشفت من خلال بوست عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عن خضوع الفنان شريف دسوقي لعملية بتر فى ساقه اليسرى مساء أمس الاثنين.

وطمأنت طلبة محبيه قائلة: «شكرا لكل الناس اللي وقفت مع شريف دكتورة أمل النجار دكتور سامى زقيلح اللي عمل العملية شكرا إسلام صلاح اللًي مسبهوش لحظة شكرا يا نورالسيد دكتور أشرف زكي، الاستاذة نهال عنبر زميلنا مصطفى درويش أستاذ جمال العدل وبطمن حبايب شريف أنه خرج من المستشفي وحيبدء في مرحلة (التأهيل النفسي) علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله».